Поліція розшукала поціновувачку росії, що оскандалилася в київському метро: що їй загрожує

В Києві поліцейські встановили та розшукали дівчину, яка в столичній підземці прославляла росію і відео з якою активно поширювали у соцмережах.

ВІДЕО ДНЯ

В столичній поліції зазначили, що громадянку розшукували в рамка перевірки відео, на якому пасажирка, перебуваючи у вагоні потяга червоної гілки київського метрополітену, викрикувала схвальні гасла на користь країни-агресора.

Було встановлено, що «героїня» відео — 25-річна киянка. Дівчина, спілкуючись з поліцейськими, заявила, що «через проблеми в особистому житті вжила надмірну кількість алкоголю та подальші свої дії не пам’ятає».

На порушницю складено протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, санкція якої передбачає накладення штрафу, громадські, виправні роботи або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

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Надалі із дівчиною спілкуватимуться працівники Служби безпеки України.

Нагадаємо, що днями в СБУ повідомили про заочний вирок — 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна — колишньому українському, а нині російському шахісту Сергію Карякіну. Він ще у 2014 році підтримував російську агресію проти України та окупацію Криму, а після лютого 2022 року не тільки виправдовував злочини окупантів, але й намагався впливати на міжнародну аудиторію, зокрема, заявляючи, що «вкрай дивно бачити тих, хто закликає росію зупинитися».

Фото поліції Києва

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