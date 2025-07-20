Велика Британія, яка веде переговори зі США про закупівлю зброї для України, у співпраці з Італією та Японією розробляє надзвуковий малопомітний бойовий літак шостого покоління. Він має назву Tempest й буде введений в експлуатацію до 2035 року. Розробляється для виконання місій глибоко в тилу ворога, пише The Telegraph.

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Літак матиме великі паливні баки. А це означає більшу дальність польоту і більшу вантажність вибухових боєголовок. Зброя теж буде зберігатися всередині, що забезпечує гладкий зовнішній вигляд, який ускладнює виявлення літака радаром.

Водночас Tempest буде оснащений технологіями, що дозволять йому зв'язуватися з іншими літаками, дронами, наземними силами та супутниками.

Експерти стверджують, що якщо НАТО коли-небудь вступить у війну проти рф путіна, це означатиме, що літаки злітатимуть з британського аеродрому, непомітно долетять до росії, знищать ворожі засоби протиповітряної оборони, а потім повернуться назад. Щобільше, така дальність польоту дозволить японським пілотам завдавати ударів вглиб материкової частини Китаю в разі будь-якого майбутнього конфлікту в Тихоокеанському регіоні.

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З огляду на те, що сучасні військові дії відбуваються на все більших відстанях, британські військові визнають, що будь-який засіб стримування російської та китайської агресії повинен бути здатний діяти «на відстанях, які раніше були для нас недосяжними».

Потреба в дальності польоту настільки важлива, що керівники проєкту запропонували, щоб літак міг перетинати Атлантичний океан без дозаправлення в повітрі — чого ніколи не вдавалося зробити жодному винищувачу Королівських повітряних сил.

Літак Typhoon, основа наявного парку Королівських ВПС, має бойовий радіус близько 1385 кілометрів на одному баку палива.

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Раніше повідомлялося, що Трамп у розмові із Зеленським пропонував Україні перейти в наступ і запитував про можливість ЗСУ ударів по москві.

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