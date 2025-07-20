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Смертельна ДТП на Рівненщині: Volkswagen зіткнувся з Audi, загинули троє людей
На Рівненщині, де минулого року у страшній ДТП загинули 14 людей, сталася ще одна смертельна ДТП. Про це повідомили у поліції Рівненщини.
«У Рівненському районі внаслідок ДТП загинули троє осіб: на місці події працює поліція. Автопригода сталася сьогодні, 20 липня, близько 8:30 на трасі „Городище-Рівне-Старокостянтинів“ поблизу села Антонівка Березнівської тергромади. Попередньо встановлено, що водій автомобіля „Volkswagen“, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі та допустив зіткнення із автомобілем „Audi“. Унаслідок ДТП загинули керманич та двоє пасажирів автомобіля „Volkswagen“: їх тіла деблокували рятувальники», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що водія іншого авто госпіталізували.
«Рух на цій ділянці ускладнений, тож водіям варто враховувати вказану інформацію під час планування маршруту», — повідомили в поліції.
Як писали «ФАКТИ», вчора в Києві працівник прокуратури збив жінку на тротуарі та втік з місця аварії. Винуватець спершу втік із місця ДТП, проте згодом був затриманий.227
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