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Смертельна ДТП на Рівненщині: Volkswagen зіткнувся з Audi, загинули троє людей

13:59 20 липня 2025
Смертельна ДТП на Рівненщині: Volkswagen зіткнувся з Audi, загинули троє людей

На Рівненщині, де минулого року у страшній ДТП загинули 14 людей, сталася ще одна смертельна ДТП. Про це повідомили у поліції Рівненщини.

«У Рівненському районі внаслідок ДТП загинули троє осіб: на місці події працює поліція. Автопригода сталася сьогодні, 20 липня, близько 8:30 на трасі „Городище-Рівне-Старокостянтинів“ поблизу села Антонівка Березнівської тергромади. Попередньо встановлено, що водій автомобіля „Volkswagen“, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі та допустив зіткнення із автомобілем „Audi“. Унаслідок ДТП загинули керманич та двоє пасажирів автомобіля „Volkswagen“: їх тіла деблокували рятувальники», — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що водія іншого авто госпіталізували.

«Рух на цій ділянці ускладнений, тож водіям варто враховувати вказану інформацію під час планування маршруту», — повідомили в поліції.

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Як писали «ФАКТИ», вчора в Києві працівник прокуратури збив жінку на тротуарі та втік з місця аварії. Винуватець спершу втік із місця ДТП, проте згодом був затриманий.

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