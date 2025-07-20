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«Фарфорові пляжниці Ольги Рапай — мрія багатьох колекціонерів», — дослідниця історії порцеляни Людмила Карпінська-Романюк
А у мене, до речі, є знайомий мішленівський шеф-кухар, який саме на пляжі знайшов своє покликання стати кулінаром. Він працював рятувальником, а коли випадала вільна хвилина, заходив до пляжного ресторанчика і спостерігав за роботою місцевого кухаря. І ця робота його так захопила, що він і сам почав працювати на кухні, а згодом відкрив на узбережжі власний ресторан.
У інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії українського фарфору, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про роботи вітчизняних фарфористів на тему пляжного відпочинку.
«Купальні костюми відображають моду того періоду»
— У 1950−1960-х роках тема пляжного дозвілля стала предметом уваги митців декоративної пластики, — розповідає Людмила Карпінська-Романюк. — Серед авторів — Ольга Рапай, Оксана Жникруп, Олександр Крижанівський. Випускалися фігурки на дану тему в Полонному, Городниці, Києві. У своїй «пляжній» серії 1959 року видатна українська скульпторка Ольга Рапай переносить глядача на сонячне узбережжя моря чи річки. .Кожна постать пляжниці дуже колоритна. Купальні костюми відображають моду того періоду. У 1950-ті роки були модні цільні купальники із шортиками. Часто вони доповнювались драпіруванням або декоративною вишивкою. У моді були стильні аксесуари: пов’язки, панами, окуляри.
— Як колоритно! Одна з пляжниць дбає, щоб засмага лягла гарно та рівно, друга релаксує, про щось мріючи, ще одна щось їсть на пляжі…
— Так. Різноманіття образів вражає. Чудових пляжниць створила і видатна скульпторка Оксана Жникруп. У її порцеляновій фігурці «Біля води» оживає мить тихої медитації на березі річки чи ставу. Вона була створена мисткинею на Київському експериментальному кераміко-художньому заводі. Ця статуетка також випускалася Довбиським фарфоровим заводом. Про що мріє ця дівчина? Залишається лише здогадуватися.
А ось ще одна чудова робота Оксани Жникруп — «Купальниця». Здається, вся енергія літа зосереджена в одній миті. Ця статуетка випускалася Полонським фарфоровом заводом та Київським експериментальним кераміко — художнім заводом.
«Глянцеве виконання купальника створює ілюзію вологого блиску»
— Яка робота ваша улюблена?
— Всі вони чудові. Одна з моїх улюблених робіт — статуетка Олександра Крижанівського «Ранок». Дівчина зображена у стилізованому цільному купальнику яскравого кольору. Це типова модель початку 1960-х років, що підкреслює талію й плавні лінії тіла. Глянцеве виконання купальника створює ілюзію вологого блиску — ніби дівчина щойно вийшла з води. Яскравий червоний колір — це колір довгоочікуваного літа, яке зазвичай асоціюється з відпочинком. Які витончені риси обличчя дівчини! Вона справжня красуня. Юність — ранок життя. Отож, ця робота може прочитуватись як метафора краси молодості.
— Чому ця тема надихала митців?
— Тема відпочинку була новою в післявоєнному мистецтві у 1950-х роках й символізувала мир, спокій і повернення до щасливого життя. Пляжниця — образ нової жінки: активної, сучасної, відкритої до сонця, спорту, руху.
«Ці сувеніри перетворюють інтер’єр на портал у світ літнього відпочинку»
— Естетика легкості до вподоби глядачеві, — продовжує Людмила Карпінська-Романюк. - Ці фігурки зображують відпочинок, сонце, безтурботність вихідного дня або канікул, відпустки. Сьогодні практично всі ці роботи мають колекційну цінність. Фігурки пляжниць були досить рідкісними, деякі з них випускалися невеликими тиражами й не потрапляли в масове виробництво.
— Чи є роботи на цю тему у сучасних митців?
— У 2018 році компанією «Alis-K» під керівництвом Сергія Воронова була створена колекція порцелянових наперстків «Пляж». Артмініатюра вражає вишуканістю та красою. Усього три сантиметри висоти, але перед вами відкривається захопливий світ відпочинку: яскраві купальники, солом’яні капелюхи, рятувальні кола, блакить морської гладі… Шість сюжетів, об’єднаних однією ідеєю, немов шість маленьких віконець у безтурботне літо. Ці роботи дарують відчуття легкості та краси миті. Такі витончені сувеніри перетворюють будь-який інтер’єр на портал у світ літнього відпочинку, роблячи життя яскравішим і світлішим. Адже іноді найменші радощі дуже цінні. У 2019 році ці наперстки експонувалися у виставковому проєкті до 90-річчя Ольги Рапай «Моє життя складалося з моїх робіт» у Музеї книги та друкарства в Острозі
— Справжня ода літу! Такі яскраві барви та сюжети…
— Так, усі шість наперстків ніби співають пісню цієї улюбленої пори року. І кожен поціновувач порцеляни дивиться й упізнає власне літо, власний сонячний настрій, власні мрії… Кожен може згадати незабутні миті свого життя, пов’язані з літнім відпочинком.
Раніше в інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії вітчизняної порцеляни, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про образи творців кераміки у творчому доробку українських майстрів, а також про втілення митцями-фарфористами теми раннього дитинства.
До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!
Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк
Фото у заголовку: О. Рапай. Скульптурна група «Пляж». Київський експериментальний кераміко — художній завод. 1959.189
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