У модній індустрії комбінацію кольорів моря та піску називають «поцілунком сонця». Вважається, що саме таке поєднання відтінків у інтер’єрі додає людині відчуття безтурботного щастя та релаксу . Отож, не випадково, фарфорові статуетки пляжниць у творчому доробку українських митців здобули таку популярність. Вони розповідають не тільки про літній відпочинок на морі чи на річці. Це історії про мрії, що окрилюють. Можливо, і у вас є рідні, друзі чи знайомі, що саме на відпочинку, наприклад, знайшли кохання? А у мене, до речі, є знайомий мішленівський шеф-кухар, який саме на пляжі знайшов своє покликання стати кулінаром. Він працював рятувальником, а коли випадала вільна хвилина, заходив до пляжного ресторанчика і спостерігав за роботою місцевого кухаря. І ця робота його так захопила, що він і сам почав працювати на кухні, а згодом відкрив на узбережжі власний ресторан. У інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії українського фарфору, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про роботи вітчизняних фарфористів на тему пляжного відпочинку.

«Купальні костюми відображають моду того періоду»

— У 1950−1960-х роках тема пляжного дозвілля стала предметом уваги митців декоративної пластики, — розповідає Людмила Карпінська-Романюк. — Серед авторів — Ольга Рапай, Оксана Жникруп, Олександр Крижанівський. Випускалися фігурки на дану тему в Полонному, Городниці, Києві. У своїй «пляжній» серії 1959 року видатна українська скульпторка Ольга Рапай переносить глядача на сонячне узбережжя моря чи річки. .Кожна постать пляжниці дуже колоритна. Купальні костюми відображають моду того періоду. У 1950-ті роки були модні цільні купальники із шортиками. Часто вони доповнювались драпіруванням або декоративною вишивкою. У моді були стильні аксесуари: пов’язки, панами, окуляри.

ВІДЕО ДНЯ

О. Рапай. Скульптурна група "Пляж". Полонський завод художньої кераміки. 1959. Зберігається в Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї

— Як колоритно! Одна з пляжниць дбає, щоб засмага лягла гарно та рівно, друга релаксує, про щось мріючи, ще одна щось їсть на пляжі…

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— Так. Різноманіття образів вражає. Чудових пляжниць створила і видатна скульпторка Оксана Жникруп. У її порцеляновій фігурці «Біля води» оживає мить тихої медитації на березі річки чи ставу. Вона була створена мисткинею на Київському експериментальному кераміко-художньому заводі. Ця статуетка також випускалася Довбиським фарфоровим заводом. Про що мріє ця дівчина? Залишається лише здогадуватися.

О. Жникруп. «Біля води». Київський експериментальний кераміко-художній завод. 1960.

А ось ще одна чудова робота Оксани Жникруп — «Купальниця». Здається, вся енергія літа зосереджена в одній миті. Ця статуетка випускалася Полонським фарфоровом заводом та Київським експериментальним кераміко — художнім заводом.

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О. Жникруп. "Купальниця". Полонський завод художньої кераміки. 1960. Із колекції Хмельницького обласного краєзнавчого музею

«Глянцеве виконання купальника створює ілюзію вологого блиску»

— Яка робота ваша улюблена?

— Всі вони чудові. Одна з моїх улюблених робіт — статуетка Олександра Крижанівського «Ранок». Дівчина зображена у стилізованому цільному купальнику яскравого кольору. Це типова модель початку 1960-х років, що підкреслює талію й плавні лінії тіла. Глянцеве виконання купальника створює ілюзію вологого блиску — ніби дівчина щойно вийшла з води. Яскравий червоний колір — це колір довгоочікуваного літа, яке зазвичай асоціюється з відпочинком. Які витончені риси обличчя дівчини! Вона справжня красуня. Юність — ранок життя. Отож, ця робота може прочитуватись як метафора краси молодості.

О. Крижанівський. «Ранок». Городницький фарфоровий завод. 1969

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— Чому ця тема надихала митців?

— Тема відпочинку була новою в післявоєнному мистецтві у 1950-х роках й символізувала мир, спокій і повернення до щасливого життя. Пляжниця — образ нової жінки: активної, сучасної, відкритої до сонця, спорту, руху.

«Ці сувеніри перетворюють інтер’єр на портал у світ літнього відпочинку»

— Естетика легкості до вподоби глядачеві, — продовжує Людмила Карпінська-Романюк. - Ці фігурки зображують відпочинок, сонце, безтурботність вихідного дня або канікул, відпустки. Сьогодні практично всі ці роботи мають колекційну цінність. Фігурки пляжниць були досить рідкісними, деякі з них випускалися невеликими тиражами й не потрапляли в масове виробництво.

— Чи є роботи на цю тему у сучасних митців?

— У 2018 році компанією «Alis-K» під керівництвом Сергія Воронова була створена колекція порцелянових наперстків «Пляж». Артмініатюра вражає вишуканістю та красою. Усього три сантиметри висоти, але перед вами відкривається захопливий світ відпочинку: яскраві купальники, солом’яні капелюхи, рятувальні кола, блакить морської гладі… Шість сюжетів, об’єднаних однією ідеєю, немов шість маленьких віконець у безтурботне літо. Ці роботи дарують відчуття легкості та краси миті. Такі витончені сувеніри перетворюють будь-який інтер’єр на портал у світ літнього відпочинку, роблячи життя яскравішим і світлішим. Адже іноді найменші радощі дуже цінні. У 2019 році ці наперстки експонувалися у виставковому проєкті до 90-річчя Ольги Рапай «Моє життя складалося з моїх робіт» у Музеї книги та друкарства в Острозі

— Справжня ода літу! Такі яскраві барви та сюжети…

— Так, усі шість наперстків ніби співають пісню цієї улюбленої пори року. І кожен поціновувач порцеляни дивиться й упізнає власне літо, власний сонячний настрій, власні мрії… Кожен може згадати незабутні миті свого життя, пов’язані з літнім відпочинком.

Порцелянові скульптурні наперстки на тему "Пляж". «Аlis – K” під керівництвом Сергія Воронова. Одеса. 2018.

Раніше в інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії вітчизняної порцеляни, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про образи творців кераміки у творчому доробку українських майстрів, а також про втілення митцями-фарфористами теми раннього дитинства.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

Фото у заголовку: О. Рапай. Скульптурна група «Пляж». Київський експериментальний кераміко — художній завод. 1959.

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