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ДТП за участі працівника прокуратури у Києві: постраждала померла, водій був п’яним
Жінка, яку вчора в Києві на тротуарі збив працівник прокуратури Молочний, померла у лікарні, повідомив генпрокурор Кравченко.
«На жаль, постраждала померла у лікарні. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої», — заявив Кравченко.
Молочному вже оголосили підозру за ч. 3 ст. 286−1 КК України — порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини.
Держслужбовець був у стані алкогольного спʼяніння, коли його машина вилетіла на тротуар, де стояла жінка. За результатами обстеження у нього в крові виявили 1,77 проміле алкоголю.
За словами Кравченка, обвинувачення проситиме про тримання Молочного під вартою без застави на 60 діб.
«Ми будемо наполягати на застосуванні запобіжного заходу, терміном на 60 діб, у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави», — зазначив генпрокурор.
Кравченко додав, що взяв на особистий контроль резонансну справу.
Нагадаємо, ввечері 19 липня у Голосіївському районі Києва працівник прокуратури збив жінку та втік з місця події. Генпрокурор показав відео аварії, яка сталася на вулиці Великій Васильківській. На кадрах зафіксовано, як авто виїжджає на тротуар, де у той момент йшла жінка, і скоїв наїзд на пішохода. Генпрокурор повідомив, що за кермом був Андрій Молочний — працівник прокуратури. Після ДТП він втік з місця події. Також відомо, що фігурант був під дією алкоголю.
Нагадаємо, на Рівненщині Volkswagen зіткнувся з Audi. У ДТП загинули троє людей.51
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