ДТП за участі працівника прокуратури у Києві: постраждала померла, водій був п’яним

Жінка, яку вчора в Києві на тротуарі збив працівник прокуратури Молочний, померла у лікарні, повідомив генпрокурор Кравченко.

«На жаль, постраждала померла у лікарні. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої», — заявив Кравченко.

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Молочному вже оголосили підозру за ч. 3 ст. 286−1 КК України — порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини.

Держслужбовець був у стані алкогольного спʼяніння, коли його машина вилетіла на тротуар, де стояла жінка. За результатами обстеження у нього в крові виявили 1,77 проміле алкоголю.

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За словами Кравченка, обвинувачення проситиме про тримання Молочного під вартою без застави на 60 діб.

«Ми будемо наполягати на застосуванні запобіжного заходу, терміном на 60 діб, у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави», — зазначив генпрокурор.

Кравченко додав, що взяв на особистий контроль резонансну справу.

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Нагадаємо, ввечері 19 липня у Голосіївському районі Києва працівник прокуратури збив жінку та втік з місця події. Генпрокурор показав відео аварії, яка сталася на вулиці Великій Васильківській. На кадрах зафіксовано, як авто виїжджає на тротуар, де у той момент йшла жінка, і скоїв наїзд на пішохода. Генпрокурор повідомив, що за кермом був Андрій Молочний — працівник прокуратури. Після ДТП він втік з місця події. Також відомо, що фігурант був під дією алкоголю.

Нагадаємо, на Рівненщині Volkswagen зіткнувся з Audi. У ДТП загинули троє людей.

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