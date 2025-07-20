У росії недалеко від міста-мільйонника вибухнув потяг з небезпечною «хімією»

Нещодавно українські дрони вдарили по хімічному заводу у Підмосков'ї. А сьогодні стало відомо про надзвичайну ситуацію у Нижньогородській області рф.

ВІДЕО ДНЯ

Там днями неподалік від обласного центру на залізничному перегоні між станціями Дзержинськ та Желніно вибухнув потяг, який перевозив спеціальний вантаж для підприємств російського ВПК.

До місця події прибули пожежники, більшість з яких була у костюмах хімічного захисту.

Про це повідомляє «Телеграф», з посиланням на власні джерела в українських силових відомствах.

РЕКЛАМА

За словами співрозмовника видання, переміщення небезпечних вантажів відстежується спецслужбами України. Але чи причетні до вибуху українські спецслужби наразі невідомо.

Місцеві ЗМІ про подію нічого не писали. Проте у нижньогородських пабліках з’явилися фотографії з місця аварії.

На знімках видно цистерни оранжевого кольору, що вказує на перевезення небезпечного вантажу.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, нещодавно українські безпілотники атакували військові підприємства у Підмосков'ї та Тулі.

78

Читайте нас у Facebook