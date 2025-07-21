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Стиль життя

Відпочинок наодинці: чому цей тренд у подорожах стає дедалі популярнішим у всьому світі

22:28 21 липня 2025
Відпочинок наодинці

Серед мандрівників дедалі популярнішим є відпочинок на самоті. Потреба в усамітненні хоча б на якийсь час пояснюється тим, що сучасна людина, як правило, перенасичена спілкуванням у соціальних мережах. Подорож наодинці дає змогу перезавантажитися і відновитися, знайти свіжий погляд на життя, отримати натхнення для творчості.

Подорож наодинці — це свобода. Не потрібно підлаштовуватися під інтереси іншої людини, не треба узгоджувати час відпустки, щось робити, озираючись на те, як хтось сприйме ваші наміри і дії.

Ну, а головна перевага подорожі наодинці в тому, що це можливість побути з самим собою, осмислити для себе важливі речі і увійти в новий етап життя з новими ідеями.

Любителі подорожувати поодинці обирають різні напрямки: когось надихає природа, як жителів Фінляндії, а когось архітектура.

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Важливо — повністю не зануритися далеко від дому у смартфон. Адже цінність такого відпочинку тоді нівелюється. Життя-онлайн візьме гору над життям-офлайн…

Раніше Ольга Сметанська назвала три аксесуари, яким ви скажете дякую у подорожі, а також розповіла, що привезти у подарунок із поїздки, а чого привозити не варто.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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