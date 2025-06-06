Що привезти в подарунок із подорожі, а що привозити не варто: деякі нюанси вас здивують

Вирушаючи у поїздку, практично кожна людина думає про те, які сувеніри вона може привезти рідним та близьким. Головна мета подарунка — він має радувати.

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У тренді локальні ласощі. Наприклад, з Провансу можна привезти лавандовий або розмариновий мед, з Болгарії — варення з троянд, з Туреччини — східні солодощі. Із Закарпаття — ароматний трав'яний чай чи грибну пудру, яку використовують у кулінарії, а з Одеси — надзвичайно смачний місцевий виноград чи персики.

Хорошим подарунком можуть бути прикраси. Наприклад, з Італії можна привезти підвіску з венеціанського скла, а з Латвії — янтарну. Але прикраси варто дарувати лише тій жінці, яка носить такі аксесуари.

Зверніть увагу на базарах на місцевий текстиль. Шарфи, шкарпетки, сумки ручної роботи, скатертини, серветки — вибір досить великий.

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Вибирайте те, що точно не придбайте більше ніде. Немає сенсу везти оливкову олію або каву бренду, який представлений на полицях супермаркету біля вашого будинку.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, яке взуття взяти в поїздку, а також назвали ТОП-5 речей, які вам завжди стануть у нагоді в готелі — навіть п'ятизірковому.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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