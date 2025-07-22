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Національний продукт українців дорожчає попри літній сезон
Хоча в Україні в самому розпалі літо, а українцям прогнозують сорокаградусну спеку, ціна на сало не думає падати, навпаки, воно тільки дорожчає. При цьому дані про середню ціну національного українського продукту різняться.
Як повідомляє портал AgroTimes з посиланням на дані Державної служби статистики, середня споживча ціна сала у червні зросла на 1,2% порівняно з травнем — до 172,96 грн/кг проти 170,84 грн/кг. Порівняно ж з червнем 2024 року подорожчання становило 7,4% - зі 161,1 грн за 1 кг.
Водночас дані порталу «Мінфін» говорять про значно вищі середні ціни на сало. Так, ціна на сало «Домашнє» на 21 липня становить 252 гривні. При цьому середня ціна в липні становила 248,5 грн, а у червні — 243,5 грн.
Солоне сало на 21 липня коштувало 249,7 грн/кг, у середньому в липні — 253,8 грн, а у червні — 249,7 грн, водночас це помітно дешевше, ніж його вартість у квітні, коли вона сягала 264,8 грн.
Якщо ж ви все-таки вирішите побалувати себе національним продуктом, то можна приготувати ароматне сало зі спеціями за рецептом Елли Іванової.115
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