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Книга рецептів

Сало, смак якого вас захопить: готується швидко і просто

22:00 5 липня 2025
Сало зі спеціями

Хто ж не любить сало! Але не завжди вдається купити таке, смак якого подобається. У такому випадку, на думку кулінарки Елли Іванової, його смак можна вдосконалити. Робиться це, виявляється, досить швидко і просто. Приготуйте таке сало — і, можливо, цей рецепт стане вашим улюбленим. Частуйте рідних і близьких. Подавайте з чорним хлібом. Можна додати зелену цибулю і трохи гірчиці.

Таке сало чудово поєднується зі свіжими овочами, сезон яких зараз у розпалі.

Кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні, поділилася рецептом.

Ароматне сало зі спеціями

  • 300 г сала
  • 3−4 зубчики часнику
  • Чорний і білий перець
  • 2−3 столові ложки натурального яблучного оцту
  • Сіль

Сало порізати не надто тонкими слайсами. Приготувати пряну суміш з подрібненого часнику, чорного і білого перцю, яблучного оцту. Помістити кожен шматочок в суміш. Скласти у судочок, накрити кришкою і помістити в холодильник приблизно на три години.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт домашньої ковбаси зі свинини.

Фото з альбому Елли Іванової

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