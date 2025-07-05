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Сало, смак якого вас захопить: готується швидко і просто
Хто ж не любить сало! Але не завжди вдається купити таке, смак якого подобається. У такому випадку, на думку кулінарки Елли Іванової, його смак можна вдосконалити. Робиться це, виявляється, досить швидко і просто. Приготуйте таке сало — і, можливо, цей рецепт стане вашим улюбленим. Частуйте рідних і близьких. Подавайте з чорним хлібом. Можна додати зелену цибулю і трохи гірчиці.
Таке сало чудово поєднується зі свіжими овочами, сезон яких зараз у розпалі.
Кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні, поділилася рецептом.
Ароматне сало зі спеціями
- 300 г сала
- 3−4 зубчики часнику
- Чорний і білий перець
- 2−3 столові ложки натурального яблучного оцту
- Сіль
Сало порізати не надто тонкими слайсами. Приготувати пряну суміш з подрібненого часнику, чорного і білого перцю, яблучного оцту. Помістити кожен шматочок в суміш. Скласти у судочок, накрити кришкою і помістити в холодильник приблизно на три години.
І смачного!
Нагадаємо рецепт домашньої ковбаси зі свинини.
Фото з альбому Елли Іванової505
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