Мариновані огірки на зиму без стерилізації — неповторний смак, який порадує у холодну пору року

У багатьох випадках домашня консевація вимагає стерилізації, втім, деякі рецепти, як, наприклад, салат з помідорів та болгарського перцю її не передбачають.

А ще можна без стерилізації замаринувати на зиму огірки за рецептом, який пропонує канал «Ідеї для сніданку та вечері».

Така пряна закуска радуватиме в холодну пору року. В неї можна додавати лавровий лист, корінь або листя хрону, парасольки кропу, отримуючи щоразу неповторний смак.

Інгредієнти (на 3 літрові банки): Огірки — 2 кг;

Часник — 3 зубчики;

Перець чилі — 0.5 шт.;

Листя смородини (по 3 на банку) — 9 шт.;

Листя вишні (по 2 на банку) — 6 шт.;

Запашний перець (по 3 на банку) — 9 шт.;

Кріп (насіння) — 1 чайна ложка;

Гірчиця (насіння) — 1 чайна ложка. Маринад: Вода — 1.5 л;

Оцет (9%, по 1,5 на банку) — 4,5 столові ложки;.

Сіль — 3 столові ложки;

Цукор — 3 столові ложки.

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Приготування: Огірки помити та замочити на 2−3 години у звичайній холодній воді. Відрізати кінчики з обох сторін.

Банки помийте із содою, але не стерилізуйте. Кришки можна прокип'ятити у каструлі з водою протягом 5 хвилин. Консервувати огірки можна як у літровій, так і трилітровій банці.

Підготуйте необхідні приправи та спеції: листя помийте та обсушіть, гострий перець наріжте кільцями, часник розділіть на зубчики та очистіть їх.

У кожну літрову банку покладіть по 2−3 листочки вишні і 3 листки смородини. Додайте в кожну банку по 2 кільця гострого перцю, 3−4 зубчики часнику і по 3 запашні перці.

Щільно розкладіть огірки по банкам.

Закип'ятіть у чайнику чи каструлі 1,5 літра води. Залийте банки з огірками окропом до верху, накрийте кришками і залиште на 15 хвилин, після чого злийте воду з банок у каструлю.

Поставте каструлю на вогонь та доведіть воду до кипіння. Знову залийте окропом огірки і залиште на 15 хвилин. Через 15 хвилин злийте воду та перевірте, скільки води википіло. Долийте до 1,5 літрів (на одну літрову банку йде близько 0,5 літра маринаду).

Додайте сіль та цукор, доведіть маринад до кипіння.

Додайте в кожну банку сухе насіння кропу та насіння гірчиці, а також влийте по 1,5 столові ложки оцту. Залийте в банки киплячий маринад.

Накрийте банки кришками та закатайте. Переверніть їх кришками донизу, накрийте пледом та залишіть до повного остигання.

Повністю готові огірки будуть приблизно за місяць.

Рецепт салату з огірків, цибулі і зелені, який не передбачає стерилізацію, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay



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