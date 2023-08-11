Мариновані огірки на зиму без стерилізації — неповторний смак, який порадує у холодну пору року
У багатьох випадках домашня консевація вимагає стерилізації, втім, деякі рецепти, як, наприклад, салат з помідорів та болгарського перцю її не передбачають.
А ще можна без стерилізації замаринувати на зиму огірки за рецептом, який пропонує канал «Ідеї для сніданку та вечері».
Така пряна закуска радуватиме в холодну пору року. В неї можна додавати лавровий лист, корінь або листя хрону, парасольки кропу, отримуючи щоразу неповторний смак.
Інгредієнти (на 3 літрові банки):
- Огірки — 2 кг;
- Часник — 3 зубчики;
- Перець чилі — 0.5 шт.;
- Листя смородини (по 3 на банку) — 9 шт.;
- Листя вишні (по 2 на банку) — 6 шт.;
- Запашний перець (по 3 на банку) — 9 шт.;
- Кріп (насіння) — 1 чайна ложка;
- Гірчиця (насіння) — 1 чайна ложка.
Маринад:
- Вода — 1.5 л;
- Оцет (9%, по 1,5 на банку) — 4,5 столові ложки;.
- Сіль — 3 столові ложки;
- Цукор — 3 столові ложки.
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Приготування:
- Огірки помити та замочити на 2−3 години у звичайній холодній воді. Відрізати кінчики з обох сторін.
- Банки помийте із содою, але не стерилізуйте. Кришки можна прокип'ятити у каструлі з водою протягом 5 хвилин. Консервувати огірки можна як у літровій, так і трилітровій банці.
- Підготуйте необхідні приправи та спеції: листя помийте та обсушіть, гострий перець наріжте кільцями, часник розділіть на зубчики та очистіть їх.
- У кожну літрову банку покладіть по 2−3 листочки вишні і 3 листки смородини. Додайте в кожну банку по 2 кільця гострого перцю, 3−4 зубчики часнику і по 3 запашні перці.
- Щільно розкладіть огірки по банкам.
- Закип'ятіть у чайнику чи каструлі 1,5 літра води. Залийте банки з огірками окропом до верху, накрийте кришками і залиште на 15 хвилин, після чого злийте воду з банок у каструлю.
- Поставте каструлю на вогонь та доведіть воду до кипіння. Знову залийте окропом огірки і залиште на 15 хвилин. Через 15 хвилин злийте воду та перевірте, скільки води википіло. Долийте до 1,5 літрів (на одну літрову банку йде близько 0,5 літра маринаду).
- Додайте сіль та цукор, доведіть маринад до кипіння.
- Додайте в кожну банку сухе насіння кропу та насіння гірчиці, а також влийте по 1,5 столові ложки оцту. Залийте в банки киплячий маринад.
- Накрийте банки кришками та закатайте. Переверніть їх кришками донизу, накрийте пледом та залишіть до повного остигання.
- Повністю готові огірки будуть приблизно за місяць.
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