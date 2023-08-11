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Мариновані огірки на зиму без стерилізації — неповторний смак, який порадує у холодну пору року

16:31 11 серпня 2023
Консервація

У багатьох випадках домашня консевація вимагає стерилізації, втім, деякі рецепти, як, наприклад, салат з помідорів та болгарського перцю її не передбачають.

А ще можна без стерилізації замаринувати на зиму огірки за рецептом, який пропонує канал «Ідеї для сніданку та вечері».

Така пряна закуска радуватиме в холодну пору року. В неї можна додавати лавровий лист, корінь або листя хрону, парасольки кропу, отримуючи щоразу неповторний смак.

Інгредієнти (на 3 літрові банки):

  • Огірки — 2 кг;
  • Часник — 3 зубчики;
  • Перець чилі — 0.5 шт.;
  • Листя смородини (по 3 на банку) — 9 шт.;
  • Листя вишні (по 2 на банку) — 6 шт.;
  • Запашний перець (по 3 на банку) — 9 шт.;
  • Кріп (насіння) — 1 чайна ложка;
  • Гірчиця (насіння) — 1 чайна ложка.

Маринад:

  • Вода — 1.5 л;
  • Оцет (9%, по 1,5 на банку) — 4,5 столові ложки;.
  • Сіль — 3 столові ложки;
  • Цукор — 3 столові ложки.

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Приготування:

  • Огірки помити та замочити на 2−3 години у звичайній холодній воді. Відрізати кінчики з обох сторін.
  • Банки помийте із содою, але не стерилізуйте. Кришки можна прокип'ятити у каструлі з водою протягом 5 хвилин. Консервувати огірки можна як у літровій, так і трилітровій банці.
  • Підготуйте необхідні приправи та спеції: листя помийте та обсушіть, гострий перець наріжте кільцями, часник розділіть на зубчики та очистіть їх.
  • У кожну літрову банку покладіть по 2−3 листочки вишні і 3 листки смородини. Додайте в кожну банку по 2 кільця гострого перцю, 3−4 зубчики часнику і по 3 запашні перці.
  • Щільно розкладіть огірки по банкам.
  • Закип'ятіть у чайнику чи каструлі 1,5 літра води. Залийте банки з огірками окропом до верху, накрийте кришками і залиште на 15 хвилин, після чого злийте воду з банок у каструлю.
  • Поставте каструлю на вогонь та доведіть воду до кипіння. Знову залийте окропом огірки і залиште на 15 хвилин. Через 15 хвилин злийте воду та перевірте, скільки води википіло. Долийте до 1,5 літрів (на одну літрову банку йде близько 0,5 літра маринаду).
  • Додайте сіль та цукор, доведіть маринад до кипіння.
  • Додайте в кожну банку сухе насіння кропу та насіння гірчиці, а також влийте по 1,5 столові ложки оцту. Залийте в банки киплячий маринад.
  • Накрийте банки кришками та закатайте. Переверніть їх кришками донизу, накрийте пледом та залишіть до повного остигання.
  • Повністю готові огірки будуть приблизно за місяць.

Рецепт салату з огірків, цибулі і зелені, який не передбачає стерилізацію, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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