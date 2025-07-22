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Приїзд Анджеліни Джолі та Сальми Хайек до Мексики викликав скандал: що трапилось (відео)
Анджеліна Джолі, яка нещодавно відзначила 17-й день народження сина Нокса, невдовзі після цього відправилася з колегою та подругою, актрисою Сальмою Хайєк, до Веракрусу, рідного штату Сальми у Мексиці.
Про подорож двох зірок пише видання thenews.com.pk. Як відомо, Сальма Хайєк та Анджеліна Джолі потоваришували під час зйомок фільму Marvel «Вічні» у 2021 році. І з того часу підтримують добрі відносини, збираючись іноді на вечерю разом із своїми дітьми.
Першими на знаменитостей звернули увагу відвідувачі та персонал закладу Gran Café La Parroquia, які фотографували подруг і навіть зробили з ними селфі. Відео з актрисами, яких супроводжувала міністр культури Веракруса Шочиль Моліна, швидко розлетілися соцмережами, а уряд штату надав зіркам вертоліт. До самого Веракруса Джолі та Хайєк, до речі, добиралися з Мехіко на звичайному регулярному рейсі.
На «посиденькі» у кав'ярні 50-річна Анджеліна Джолі одягла білі штани та футболку, а 58-річна Сальма Хайєк обрала образ total black. Обидві актриси доповнили свої луки сонцезахисними окулярами.
«Спасибі, Сальма та Анджеліна, за те, що розділили сніданок з нами, корінними жителями Веракруса. За те, що сиділи разом з людьми, сміялися. Прекрасні, веселі, товариські та дуже гарні», — написали власники кафе в соцмережах.
У мережі обговорюють мету, з якою знаменитості прилетіли до Мексики. Одні вважають, що вони знімають спільний фільм, інші більше схиляються до того, що актриси відвідують Мексику з гуманітарними цілями.
В той же час знайшлися і ті, хто засудив приїзд акторок і навіть створив меми на тему того, що Анджеліна та Сальма «побачили Веракрус» як туристи, які бачать Мексику з вікна п'ятизіркового готелю, а вся їхня «близькість до народу» — це нібито гра на камеру.
До того ж деякі користувачі були незадоволені тим, що уряд надав їм гелікоптер (тобто, вони подорожували як туристки за гроші платників податків).
Нагадаємо, раніше колишній чоловік Анджеліни Джолі Бред Пітт зустрівся у Лондоні з Томом Крузом, і їхня зустріч визвала низку ностальльгічних спогадів у багатьох людей, які назвали її «Інтерв'ю з вампіром» через 30 років".
Фото — скріншот312
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