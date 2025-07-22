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Йому некомфортно: чому принц Гаррі радий, що Меган Маркл опинилася у центрі уваги
Герцог і герцогиня Сассекські переїхали до Монтесіто, Каліфорнія, у 2020 році — після того, як залишили посади працюючих королівських осіб. Через п'ять років після великого переїзду Гаррі «починає усвідомлювати», що йому важко інтегруватися у Каліфорнії, стверджує експертка Дженні Бонд.
«Я гадаю, він починає усвідомлювати, що світ знаменитостей Лос-Анджелеса — це світ, в якому йому не особливо комфортно», — зауважує Бонд, пише GBN.
Водночас герцог Сассекський, здається, радий, що його дружина є публічною стороною в цій сфері та «перебуває у центрі уваги».
Бонд також вважає, що Гаррі залишається зосередженим на традиційній королівській ролі «служіння», яку, на її думку, він продовжує демонструвати.
Аналіз експертки з'явився після повернення Гаррі з поїздки до Анголи, де він контролював постійні зусилля щодо позбавлення центральноафриканської країни від наземних мін. Його візит, під час якого він пройшов мінним полем, нагадував аналогічну поїздку до Анголи у 1997 році його матері, принцеси Діани, яка намагалася висвітлити цю проблему.
«Я думаю, що це саме та робота, яку Гаррі повинен виконувати, — продовжила Бонд в інтерв'ю The Mirror. - Це не тільки надзвичайно корисна справа, але й пов'язує його з матір'ю, чого він прагне».
Перебуваючи в Анголі, герцог сказав: «Як батьку маленьких дітей мені боляче бачити, як невинні діти все ще живуть і граються поруч із мінними полями. Усі ми маємо обов'язок захищати дітей та майбутні покоління від шкоди війни, як теперішньої, так і минулої».
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Гаррі вирішив піти «шляхом принцеси Діани».
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