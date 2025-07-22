НАБУ потрібно було реформувати ще кілька років тому, — Олег Постернак

Передача процесуального нагляду над НАБУ від САП до Офісу Генерального прокурора — запізнілий, але необхідний крок. Реформування бюро мало відбутися ще кілька років тому, адже орган втратив ефективність і став загрозою національній безпеці. Про це заявив політичний експерт Олег Постернак.

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«Рада ухвалила закон, яким передала процесуальний супровід над НАБУ від САП до ОГПУ. Це потрібно було зробити ще кілька років тому. Тому що під гаслами „незалежної боротьби з корупцією“ ми отримали повністю безконтрольну герметичну структуру псевдоантикорапшену», — написав експерт.

Постернак вважає, що НАБУ поступово перетворилося на закриту групу з корупційними та кримінальними практиками: від «зливів» матеріалів до наркоторгівлі, сексуальних зв’язків зі свідками, володіння елітним майном та співпраці з фсб.

«Безконтрольність та самозамкненість призвели спочатку до приватизації правоохоронного органу групою керівників та активістів, а згодом — й до перетворення на філію силового органу країни-агресора. Вчорашні обшуки та затримання за держзраду — саме про це», — зазначив він.

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Експерт також наголосив на неефективності органу, який існує вже 10 років. За даними Постернака, НАБУ повернуло до бюджету лише 0,8 млрд грн, витративши при цьому майже 10 млрд: «На 1 повернуту до бюджету гривню бюро витратило 12 грн платників податків».

Постернак вважає, що новий закон має на меті хоча б мінімальний контроль за діяльністю бюро. Тим більше, що НАБУ, на його думку, самостійно майже не ініціювало справи.

«Вражає безініціативність цієї структури. Більшість справ з того мізеру, яке розслідує бюро, ініційовані не ним — як правило, їх передають з інших органів (ДБР, Нацполіції тощо). А 77% всіх корупційних злочинів у державі розслідує Національна поліція. Тобто, коли пищать, що в НАБУ забирають усі справи, це не так. В НАБУ толком своїх справ немає через непрофесіоналізм. Щоб цього не сталося, потрібно було ще на першому етапі запровадити механізми стримування та контролю. І сьогоднішній закон, яким передано процесуальні повноваження у справах НАБУ від САП до Генпрокурора, — саме про це», — підсумував Постернак.

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Як повідомлялося, сьогодні Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт № 12414, який надає окремі повноваження Офісу генпрокурора стосовно роботи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосувало 263 депутати.

Вчора працівниками СБУ, ДБР та ОГП проведено понад 70 обшуків стосовно співробітників НАБУ.

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