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Мова йде про нейтралізацію впливу фсб на НАБУ: Сазонов про те, що справа Бюро не має політичних мотивів
Справа про співпрацю низки топ-посадовців НАБУ з росією не має політичного підтексту — йдеться про викриття державної зради, торгівлі з ворогом та діяльності в інтересах рф. Тобто про нейтралізацію впливу фсб на Бюро.
Про це в Facebook пише політолог, військовий Кирило Сазонов, коментуючи останню спецоперацію СБУ та Офісу Генпрокурора. За словами Сазонова, за результатами розслідування НАБУ потребує очищення.
«Виявлені факти дуже конкретні. Обвинувачення — серйозні. Очевидно, що справа з держзрадою в НАБУ — не політична, як би хтось не хотів прикрутити сюди політику. Розслідування було спільною роботою СБУ та Офісу Генерального прокурора, а підозру детективам НАБУ підписав сам Генпрокурор», — пише Сазонов.
Політолог вважає, що антикорупційна система в її нинішньому вигляді не працює. «Мова йде про зв’язки з рф топ-посадовців Бюро та про прямих агентів фсб у НАБУ. Суспільство має відреагувати на цей „НАБУгейт“. Своє слово має сказати і ТСК, створена у Верховній Раді, яка розслідує ефективність роботи антикорупційних органів. Всіх працівників НАБУ треба перевірити на предмет роботи на рф, а також заборонити виїзд з країни», — пише експерт.
«Бачу, що „професійні захисники НАБУ“ вже включились в роботу. Дивно виглядають їх спроби перевести розмову на якісь юридичні тонкощі. Але факти річ вперта. І всі вони проти НАБУ. Мова йде про роботу на росію і тут не місце подвійним стандартам!» — вважає Сазонов.
Раніше повідомляли про те, що СБУ та ОГП провели масштабну спецоперацію, викривши низку працівників НАБУ на зв’язках з росією. Серед підозрюваних — один з керівників підрозділу НАБУ та чинний нардеп від забороненої партії ОПЗЖ Федір Христенко.
Фото зі сторінки НАБУ у соцмережах43
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