Хрустять, як у ресторані: рецепт маринованих огірків, який здивує простотою

Мариновані огірки є дуже популярною стравою в Україні. Адміністратор групи «Бабусині рецепти онлайн» у Facebook Галина поділилася рецептом маринованих корнішонів.

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Інгредієнти на 1 літрову банку:

Огірки дрібні (скільки влізе)

Вода

1 ст. л. солі

2−2,5 ст. л. цукру

3 ст. л. 9% оцту

2 парасольки кропу

1 лавровий лист

По 4 листи чорної смородини та вишні

Шматок листа хрону

Невеликий шматочок перцю чилі

5 горошин запашного перцю

5 горошин чорного перцю

1 зубчик часнику

Щіпка зерен гірчиці

Спосіб приготування:

Огірки ретельно помити та залити холодною водою не більше, ніж на 6 годин. Промити огірки ще раз. На дно стерильної банки покласти: листя смородини та вишні, шматочок листка хрону, лаврушку, перець чорний та запашний, гірчичні зерна, чилі, нарізаний часник та парасольки кропу. Заповнити банку огірками. Закип'ятити в чайнику воду і залити огірки в банці киплячою водою на 7 хвилин. Скільки влізе води — стільки влізе, розрахунок солі та оцту не на літр води, а на літрову банку. Злити воду в каструлю, додати сіль і цукор, довести до кипіння. Залити киплячим розсолом огірки, додати оцет в банку і закатати.