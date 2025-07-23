41.40 / 41.94 48.63 / 49.28
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Хрустять, як у ресторані: рецепт маринованих огірків, який здивує простотою

10:41 23 липня 2025
Як замаринувати хрусткі корнішони

Мариновані огірки є дуже популярною стравою в Україні. Адміністратор групи «Бабусині рецепти онлайн» у Facebook Галина поділилася рецептом маринованих корнішонів.

Інгредієнти на 1 літрову банку:

Огірки дрібні (скільки влізе)
Вода
1 ст. л. солі
2−2,5 ст. л. цукру
3 ст. л. 9% оцту
2 парасольки кропу
1 лавровий лист
По 4 листи чорної смородини та вишні
Шматок листа хрону
Невеликий шматочок перцю чилі
5 горошин запашного перцю
5 горошин чорного перцю
1 зубчик часнику
Щіпка зерен гірчиці

Спосіб приготування:

Огірки ретельно помити та залити холодною водою не більше, ніж на 6 годин. Промити огірки ще раз. На дно стерильної банки покласти: листя смородини та вишні, шматочок листка хрону, лаврушку, перець чорний та запашний, гірчичні зерна, чилі, нарізаний часник та парасольки кропу. Заповнити банку огірками. Закип'ятити в чайнику воду і залити огірки в банці киплячою водою на 7 хвилин. Скільки влізе води — стільки влізе, розрахунок солі та оцту не на літр води, а на літрову банку. Злити воду в каструлю, додати сіль і цукор, довести до кипіння. Залити киплячим розсолом огірки, додати оцет в банку і закатати.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати незвичайний салат із маринованими огірками.

РЕКЛАМА

532

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Погруддя Чехова у Баденвайлері

Оглянувши хворого Чехова в берлінському готелі, відомий німецький професор лише розвів руками і сказав: «Ja…», мовчки повернувся і вийшов

Ірина Білик

Історичне фото: Ірина Білик заінтригувала мережу

Дорофєєва, фото https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/p/DMGDdmeNhdM/?img_index=2

«Видали це фото»: мережа обурена поведінкою Наді Дорофєєвої

Кабачкова ікра

Кабачкова ікра «Панянка»: набагато смачніша, ніж магазинна

Наступний матеріал
Новини партнерів