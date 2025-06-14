Мариновані огірки на будь-який смак: простий рецепт від гастроблогера

Хто ж не любить мариновані огірочки! А зараз саме час їх готувати. Робіть це із задоволенням — і смачного вам та вашим рідним і близьким!

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Простим рецептом маринованих огірочків з читачами «ФАКТІВ» поділилась українська кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш.

— Пропоную приготувати маринад, які підійде для консервування огірків, кабачків та патисонів, — говорить Марина Гармаш. - Щодо спецій та зелені, додавайте все, що любите. Я, наприклад, додаю часник, перець горошком, духмяний перець, лавровий лист, кріп, петрушку, листя дуба. А ще — листочки хрону.

Мариновані огірки 1, 5 літра води,

7 ст. л. цукру,

7 ч. л. солі,

250 мл 9% оцту

Для приготування потрібно в баночки розкласти зелень, спеції, та огірки. Якщо вони дрібні, то можна класти цілими. Якщо ж великі, наріжте кільцями.

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Двічі заливаю огірки окропом. Потім готую маринад, зливаю окріп з банок та заливаю киплячим маринадом. Закатую, укутую до остигання.

Овочі виходять хрумкі, кисло-солодкі, дуже смачні. Отож, раджу приготувати.

Смачних та приємних моментів!

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Раніше фудблогерка Таллі Королева поділилася рецептом улюбленого багатьма поколіннями печива «Горішки».

Фото з альбому Марини Гармаш

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