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- 14.06 21:59 Мариновані огірки на будь-який смак: простий рецепт від гастроблогера
Мариновані огірки на будь-який смак: простий рецепт від гастроблогера
Хто ж не любить мариновані огірочки! А зараз саме час їх готувати. Робіть це із задоволенням — і смачного вам та вашим рідним і близьким!
Простим рецептом маринованих огірочків з читачами «ФАКТІВ» поділилась українська кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш.
— Пропоную приготувати маринад, які підійде для консервування огірків, кабачків та патисонів, — говорить Марина Гармаш. - Щодо спецій та зелені, додавайте все, що любите. Я, наприклад, додаю часник, перець горошком, духмяний перець, лавровий лист, кріп, петрушку, листя дуба. А ще — листочки хрону.
Мариновані огірки
- 1, 5 літра води,
- 7 ст. л. цукру,
- 7 ч. л. солі,
- 250 мл 9% оцту
Для приготування потрібно в баночки розкласти зелень, спеції, та огірки. Якщо вони дрібні, то можна класти цілими. Якщо ж великі, наріжте кільцями.
Двічі заливаю огірки окропом. Потім готую маринад, зливаю окріп з банок та заливаю киплячим маринадом. Закатую, укутую до остигання.
Овочі виходять хрумкі, кисло-солодкі, дуже смачні. Отож, раджу приготувати.
Смачних та приємних моментів!
Раніше фудблогерка Таллі Королева поділилася рецептом улюбленого багатьма поколіннями печива «Горішки».
Фото з альбому Марини Гармаш198
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