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Незвичайний салат із маринованими огірками: ситно та смачно

21:59 6 лютого 2025
салат з маринованими огірками

Приготування незвичайного салату нагадує написання художником картини. Кожен інгредієнт додає якийсь відтінок смаку. Одні поєднання вдалі, інші — не зовсім. До того ж, усе суб'єктивно. Як то кажуть, про смаки не сперечаються.

Завжди цікаво відкривати для себе нові смаки. У цьому сенсі можна бути першопрохідцем, а можна взяти на замітку рецепти кулінарів.

Ідеєю приготування дуже смачного салату поділилася кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати з продуктами.

- Альтернативою майонезу може стати сметана, — каже Елла Іванова. - Зелень використовуйте вашу улюблену. Пригощайте салатом рідних і близьких.

Незвичайний салат із маринованими огірками

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  • Половинка сирої цвітної капусти.
  • 2−3 варених яйця
  • 2 мариновані огірки
  • Сіль
  • Перець
  • Зелень
  • 2−3 столові ложки майонезу

Суцвіття сирої цвітної капусти натерти на тертку. Додати подрібнені варені яйця, нарізані тонкими кільцями мариновані огірки, петрушку або іншу свіжу зелень, сіль, перець. Заправити майонезом (краще, звісно, домашнім).

І смачного!

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Нагадаємо рецепт незвичайного салату з ківі.

Фото з альбому Елли Іванової

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