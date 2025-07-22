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Де безкоштовно дивитись онлайн «Бешикташ» — «Шахтар»: на кого ставлять букмекери у матчі відбору Ліги Європи
У четвер, 24 липня, донецький «Шахтар», який без проблем пройшов фінський «Ільвес», під керівництвом турка Арди Турана проведе на арені «Бешикаш Парк» у Стамбулі перший матч 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи проти четвертої команди минулого чемпіонату Туреччини «Бешикташа» (арбітр — Георгій Кабаков з Болгарії).
У колишні роки суперники перетиналися один з одним лише в товариських поєдинках, і «Шахтар» тричі обіграв хлопців з берегів Босфору за двох поразок і однієї нічиєї — 0:1 у 2005-му, 2:1 у 2006-му, 0:2 у 2008-му, 4:1 у 2013-му, 0:0 у 2018-му та 1:0 у 2024-му.
У майбутньому поєдинку букмекери розцінюють шанси команд як приблизно рівні. Наприклад, контора GGBet ставки на перемогу команди 52-річного ексфутболіста «Манчестер Юнайтед» норвежця Оле-Гуннара Сульшера приймає з коефіцієнтом 2,4, на нічию — 3,82, на виграш «Шахтаря» — 2,63.
У прямій трансляції матч «Бешикташ» — «Шахтар» на території України покаже (початок — о 21:00) канал «КС ТБ I Єврокубки» (на «Київстар ТБ»). Щоб безкоштовно дивитися поєдинок, достатньо ввести на сайті «Київстар ТВ» номер свого мобільного телефону, а потім — код, який відразу прийде по СМС.
Ліга Європи. 2-й відбірний раунд. Перший матч
24 липня (четвер)
«Бешикташ» — «Шахтар» 21:00 «КС ТБ I Єврокубки»
Зустріч у відповідь суперників відбудеться 31 липня в польському Кракові.
Нагадаємо, що у разі успішного проходження турецького бар'єру «Шахтар» у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи зіграє з невдахою пари «Рейнджерс» (Шотландія) — «Панатінаїкос» (Греція), а у разі невдачі — у відборі Ліги конференцій з переможцем протистояння «Сент-Патрікс» (Ірландія) — «Нимме Калью» (Естонія).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Шахтаря» та збірної України у свій день народження став батьком.
Фото ФК «Шахтар»625
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