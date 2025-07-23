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Кому із споживачів газу потрібно негайно оновити дані особового рахунку та як це зробити
Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» нагадує, що деяким споживачам газу необхідно оновити свої персональні дані. Це стосується випадків зміни власника помешкання.
Чому важливо оновити дані?
Оновлення інформації забезпечить:
• Коректний облік споживання: Ви будете платити лише за той газ, який реально використали.
• Правильне нарахування: Уникнете переплат або недоплат.
• Безперебійну взаємодію з сервісами: Зможете комфортно користуватися всіма послугами.
Як оновити дані?
Процедура оновлення даних досить проста. Вам потрібно надати до газопостачальної компанії такі документи:
• Паспорт громадянина України: Приймається як старий зразок, так і ID-картка разом з витягом або довідкою про реєстрацію місця проживання.
• Реєстраційний номер платника податків (ІПН).
• Документ, що підтверджує право власності на нерухомість.
• Письмова згода від співвласників житла (у разі їх наявності) з особистими підписами. Шаблон згоди можна знайти на офіційному сайті газової компанії.
Як подати заявку?
Подати заявку та завантажити всі необхідні документи можна онлайн через сайт gas.ua.
Як писали «ФАКТИ», частина українців може отримати компенсацію за неякісний газ.
Фото: pixabay256
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