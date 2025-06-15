Ексглава «Нафтогазу» «передбачає» подорожчання газу для українців через удари Ізраїлю по Ірану

Ціни на газ в Україні, де промисловість і так вже платить значний тариф за кубометр голубого палива, можуть ще зрости через атаки Ізраїлю на енергетичну інфраструктуру Ірану. Про це повідомив ексголова «Нафтогазу» Андрій Коболев.

ВІДЕО ДНЯ

Він пояснив, що Іран постачав газ до Туреччини, звідки той надходив до Європи й до України.

«Зараз іранський газ під ризиком зупинки, — пише Коболев. — Замінити російським турки його не зможуть, бо обидва газогони завантажені майже на повну».

За його словами, Турція буде вимушена або зменшувати постачання газу в Європу, або збільшувати частку більш дорогого зрідженого природного газу (LNG). У будь-якому випадку ціни на газ в ЄС зростуть.

РЕКЛАМА

«А якщо Ізраїль продовжить валити по іранському газовому сектору і далі, то частина російського газу може бути перенаправлена і в Іран», — впевнений колишній чиновник.

Як повідомлялося, сьогодні вночі ізраїльські безпілотники атакували щонайменше два об’єкти газової промисловості Ірану, включаючи найбільше у світі родовище природного газу. Зокрема, удар ізраїльського безпілотника спричинив сильний вибух на іранському газопереробному заводі на родовищі Південний Парс, що призвело до пожежі на об’єкті.

Міністерство нафти Ірану підтвердило факт атаки, зазначивши, що інцидент стався на об’єкті, який є частиною найбільшого у світі родовища чистого природного газу.

РЕКЛАМА

80

Читайте нас у Facebook