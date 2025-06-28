Кавова гуща як добриво: для яких рослин підходить найкраще

Дачникам, які вирощують овочі та фрукти та дбають про гарні врожаї, стануть у нагоді не лише магазинні добрива, а й підживлення, зроблені з продуктів, що є на кожній кухні. Один з таких «домашніх» засобів — кавова гуща.

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Спиту каву, зокрема, використовують для підживлення виноградної лози. Розвитку рослини сприяють азот, магній та інші мікроелементи, що в ній містяться. Її можна як просто розсипати навколо винограду, так і додати до інших органічних добрив, зокрема, компосту. Також кавову гущу можна розвести з водою. Такий розчин можна використовувати для підживлення газонів.

Як пише styler, попереднь гущу варто підсушити. Додаючи її до інших органічних добрив, потрібно дотримуватися певних пропорцій.

Так, при змішуванні з компостом частка кавової гущі не має перевищувати 10 відсотків. Для поливу газону чи квітів у 10 літрів води додають три ложки гущі. Для овочів рекомендують робити сухе добриво, змішуючи каву з попелом у співвідношенні 5:7. Також гущу можна просто розсипати навколо рослин — це сприятиме боротьбі зі шкідниками.

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Полюбляють добрива з кавою та чаєм й деякі домашні квіти. Для приготування підживлення гущу чаю чи кави заливають водою та залишають настоюватися кілька днів. Також гущину можна просто насипати верхнім шаром у горщики з квітами. Натуральне кавове підживлення сподобається, зокрема, папороті, антуріуму, драцені, фікусу і монстері.

Фото Pixabay

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