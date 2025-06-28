- 11:14 Справи геть кепські: росія різко збільшила виробництво дронів
- 11:07 Не лише навесні та восени: що важливо знати про червневу обрізку плодових дерев і чагарників і як її правильно зробити
- 10:32 Базова соцдопомога, перевірки переселенців та техогляд по-новому: що зміниться для українців з 1 липня
- 09:59 Бійця ММА з росії вдарило струмом під час святкування перемоги над корейцем
- 09:41 Загинув пілот F-16, який відбивав нічну атаку ворога, — Повітряні Сили
- 08:54 Вночі ворог масовано атакував Україну ракетами та дронами: що відомо про наслідки на даний момент
- 08:18 Овнам — несподіванки, Козерогам — підбиття підсумків: гороскоп на 29 червня
- 06:35 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 28.06 22:27 Як їсти бургер згідно з етикетом: знання цих моментів позбавить вас почуття незручності
- 28.06 22:01 Такий незвичайний салат ви точно не куштували: він готується просто та швидко
- 28.06 21:30 «Розжують і виплюнуть»: Бен Аффлек відреагував на чутки про новий роман Лопес
- 28.06 21:01 Як видалити плями від фруктів: ці домашні хитрощі роблять дива
Кавова гуща як добриво: для яких рослин підходить найкраще
Дачникам, які вирощують овочі та фрукти та дбають про гарні врожаї, стануть у нагоді не лише магазинні добрива, а й підживлення, зроблені з продуктів, що є на кожній кухні. Один з таких «домашніх» засобів — кавова гуща.
Спиту каву, зокрема, використовують для підживлення виноградної лози. Розвитку рослини сприяють азот, магній та інші мікроелементи, що в ній містяться. Її можна як просто розсипати навколо винограду, так і додати до інших органічних добрив, зокрема, компосту. Також кавову гущу можна розвести з водою. Такий розчин можна використовувати для підживлення газонів.
Як пише styler, попереднь гущу варто підсушити. Додаючи її до інших органічних добрив, потрібно дотримуватися певних пропорцій.
Так, при змішуванні з компостом частка кавової гущі не має перевищувати 10 відсотків. Для поливу газону чи квітів у 10 літрів води додають три ложки гущі. Для овочів рекомендують робити сухе добриво, змішуючи каву з попелом у співвідношенні 5:7. Також гущу можна просто розсипати навколо рослин — це сприятиме боротьбі зі шкідниками.
Полюбляють добрива з кавою та чаєм й деякі домашні квіти. Для приготування підживлення гущу чаю чи кави заливають водою та залишають настоюватися кілька днів. Також гущину можна просто насипати верхнім шаром у горщики з квітами. Натуральне кавове підживлення сподобається, зокрема, папороті, антуріуму, драцені, фікусу і монстері.
Фото Pixabay17870
Читайте нас у Facebook