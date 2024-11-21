Опадає листя у фікуса: як допомогти домашньому улюбленцю

Буває так, що домашні рослини в якійсь момент перестають квітнути чи починають скидати листя, а то й зовсім гинуть. Річ в тому, що при підборі квітів, які ви хочете вирощувати вдома, необхідно враховувати як умови їхнього перебування, так і «сусідів» — рослини, що можуть негативно впливати на інших «мешканців» підвіконня. Як це, наприклад, буває з монстерою чи каланхое.

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Втім, найчастіше проблеми з рослинами виникають саме через догляд, особливо, під час межсезоння. Так, канал «Дача. Сад та город» розповідає про те, що може впливати на втрату листя фікусом.

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По-перше, це освітлення. Якщо влітку його було достатньо навіть рослині, яка стояла не на сонячному вікні, а на певній відстані від нього, то восени та взимку сиуація зовсім інша. Досвідчені квітникарі радять переставити фікус на підвіконня, аби освітлення було кращим. Якщо такої можливості немає або якщо вікно «темне», то фікус потребуватиме доосвітлення фітолампою — до 10 годин на добу.



По-друге, фікус погано переносить низьку вологість та надмірне тепло — якщо на підвіконні дуже жарко від батареї. У той же час рослина любить свіже повітря, доступ якого можна забезпечити під час провітрювання, але не переносить протяги. Це також варто брати до уваги.

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По-третє, обираючи між темним теплим помешканням та світлим, але прохолодним, наприклад, закритим балконом, варто вибрати другий варіант. В такому разі рослина може перенести зиму, не втрачаючи листя.

До речі, фікус — одна із рослин, яка допомгає вберігати оселю від пилу.

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Фото Pixabay

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