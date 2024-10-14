Фікус не любить перепади температури, а плющ виділяє токсини: які кімнатні рослини краще забрати з кухні

Квітникарі, які раніше розповіли, які кімнатні рослини допоможуть очистити повітря, назвали рослини, які не варто вирощувати на кухні, пише На Пенсії.

ВІДЕО ДНЯ

Алоказія — це красива рослина, яка потребує підвищеної вологості та тепла. Кухонна атмосфера, особливо під час приготування їжі, може призвести до швидкого випаровування вологи, що поставить під загрозу здоров'я алоказії. Більш того, через вміст у листях токсичних речовин, воно може становити небезпеку для дітей та вихованців.

Фікуси не люблять різкі перепади температур та вологості. На кухні часто відбуваються температурні коливання, особливо якщо є вікна, які відчиняються або закриваються. Більше того, деякі види фікусів виділяють сік, який може спричинити алергічну реакцію у людей.

Лаврове дерево містить у листі ефірні олії, які можуть спричинити головний біль або алергічні реакції. Ця рослина вимагає особливого догляду та може не витримати перепадів температури на кухні.

РЕКЛАМА

Каладіум — це рослина, яка дуже чутлива до нестабільної температури та вологості. В умовах кухні ви ризикуєте втратити його красу, оскільки воно може швидко засохнути або захворіти.

Непентес, або латаття комахоїдне, вимагає специфічного догляду та високої вологості. Однак на кухні з її частими змінами умов рослині може бути найважче забезпечити необхідний рівень вологості. Крім того, латаття може приваблювати комах, що не завжди завжди зручно.

РЕКЛАМА

Плющ може виділяти токсини, які негативно впливають на здоров'я. Особливо це стосується маленьких дітей та свійських тварин. Крім того, плющ чутливий до змін температур та вологості, що робить його не найкращим вибором для кухні.

Як писали «ФАКТИ», декоративний перець зараз на піку популярності у флористичних салонах Європи. У деяких магазинах горщики з ним займають окремі полиці. Виглядає ця рослина дуже привабливо і стане чудовою прикрасою для будь-якої кухні.

РЕКЛАМА

Раніше квітникарі також розповіли, як правильно робити пересадку кімнатних рослин, та які з них безпечні для котів та собак.

Фото: Pixabay

47

Читайте нас у Facebook