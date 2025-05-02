Ароматні ферментовані яблука: готуються так просто, що ви здивуєтеся
Якщо ви хочете приготувати щось незвичайне, приготуйте ферментовані яблука. Це так просто, що ви здивуєтеся. Ферментовані овочі та фрукти зараз дуже популярні у багатьох країнах Європи. У ресторанах ці смаколики коштують недешево. А в домашніх умовах така страва досить бюджетна.
Рецептом поділилася кулінарка Елла Іванова.
— Готується страва швидко й виходить дуже смачною, — каже Елла Іванова. — Скуштуйте — і, напевно, ви захочете приготувати їх не раз. Пригощайте делікатесом рідних та близьких. Ця страва дуже красива, має апетитний вигляд на столі.
Ферментовані яблучка
Беремо 4 великі яблука
1 літр води
20 г солі
Суміш перців
1 часник
1 гвоздика
Можна додати кріп та перчик чилі
У воду кладемо спеції та сіль, потім — великі шматочки яблук у шкірці, попередньо очищені від серцевини. Накриваємо нещільно марлею або спеціальною кришкою для ферментування. Витримуємо за кімнатної температури 3−5 діб. Щодня трохи збовтуйте.
Зберігаємо в холодильнику. І смачного!
Раніше Елла Іванова поділилася рецептом незвичайного салату, який готується у банці.
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Фото Елли Іванової30
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