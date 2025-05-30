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Фуд-тренди, які допоможуть вам зберегти здоров'я: чому їх слід дотримуватись
Багато фуд-трендів є відповіддю на питання, як зберегти здоров'я.
Глобальним фуд-трендом, наприклад, є тенденція використовувати сезонні овочі, фрукти та ягоди. Вирощені під променями сонця, вони вбирають його енергію і, звичайно, корисніші, ніж ті, зростання яких стимулюється за допомогою хімічних добрив.
Та й смак та аромат сезонних дарів природи, якщо ви помітили, зовсім інший.
Другий глобальний тренд — використання локальних, тобто місцевих продуктів. Ще він відомий під назвою «нуль кілометрів».
А як ви думаєте, як можна доставити ягоди з іншої країни в такому ідеальному вигляді, немов вони на зображенні? Скільки днів займає шлях ягоди від місця вирощування до споживача? Напевно, відповівши на ці запитання, ви зможете самі зробити правильний вибір.
Безперечно, найкраще для здоров'я те, що вирощується поряд з будинком, без застосування хімічних добрив. Вживайте сезонні локальні овочі, фрукти та ягоди — і будьте здорові!
Раніше експертка Ольга Сментанська розповідала про секрети якості еспресо та капучино.
Фото Ольги Сметанської66
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