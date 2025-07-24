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Шоу-бізнес

Ненавиділа своє тіло: відома блогерка шокувала відвертістю

18:11 24 липня 2025
Інна Мірошничеко зізналася, що ненавиділа себе у юності. Фото із соцмереж

Дружина популярного телеведучого Тімура Мірошниченко, блогерка Інна Мірошниченко, яка раніше поділилася подробицями їхніх стосунків, зробила несподіване зізнання. Виявилося, що Інна з юного віку страждає від неприйняття себе і своєї зовнішності.

Про це вона відверто написала на своїй сторінці у соціальній мережі.

«Згадую всі свої експерименти з зовнішністю, — поділилася Інна. — Згадую, як ненавиділа своє тіло і доводила до ваги у 39 кг. І все одно вважала себе товстою. Згадую, як не любила дивитися у дзеркало. Як підлітком порівнювала себе з іншими і завжди думала, що я страшна. Згадую, як майже все життя вважала, що в мені все не так. Як шрам після операції був ніби проказою, а не спогадом про врятоване життя. Згадую і розумію, яке ж це щастя любити себе…»

Фото із соцмережі

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Інна додала, що найважливішим є відчуття гармонії з собою і своїм тілом.

«Це ніби база, завдяки який ми можемо квітнути і розвиватися, — додала блогерка. — Насправді, неважливо, ми такі народилися чи ми себе такими зробили… У світі для нас і так багато випробувань, нехай хоча б ці стосунки у всіх будуть у балансі».

Фото із соцмережі

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Мірошниченко зізналася, що досі пізнає себе і вчиться спиймати. Підписники подякували їй за відвертість.

— Які правильні і важливі слова, — підтримали Інну.

— Ніколи б не подумала… Інна, Ви прекрасна, — додали у коментарях.

Фото - скріншот

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Фото - скріншот

Нагадаємо, торік сімʼя Мірошниченків прийняла у родину другу всиновлену дитину.

Фото зі сторінки Інни Мірошниченко у соцмережах

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