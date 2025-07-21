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Підсилюєте один одного: відома пара розчулила сімейними світлинами
Сімʼя телеведучого Тімура Мірошниченко та блогерки Інни Мірошниченко, які вперше за часів великої війни разом відпочивають, поділилася родинними світлинами. Відомо, що зараз пара разом з чотирма дітьми відпочиває на морі. Нагадаємо, рік тому Тімур та Інна прийняли у сімʼю другу дитину з дитячого будинку — дівчинку Ангеліну.
На своїй сторінці у соціальній мережі Інна виклала архівні фото, на яких разом з Тімуром у 2018 році. Майже таке саме фото вони зробили і зараз для порівняння.
«16.07.25 vs 01.02.18, — написала Інна. - З роками нічого не міняється. Майже».
Пара стоїть, дивлячись в очі один одного закоханим поглядом. Нагадаємо, Тімур та Інна мають двоє рідних дітей.
Підписники поділилися враженнями від світлин та подякували парі за відвертість у почуттях.
«Прекрасні люди ззовні і зсередини, бажаю вам багато щастя і любові», — написали у відповідь.
«З Тімуром вчилася в одному університеті, на рік старша, — згадала підписниця. — Пам’ятаю ще з тих часів своє захоплення його особистістю, голосом, дикцією і вмінням вести всі свята в університеті. Ви дуже підсилюєте один одного».
«Дуже красиві мама з татом, а малеча ваша нехай зростає здоровенька», — побажали родині.
«Ви одні з тих, хто тримає віру в майбутнє, бо ви надихаєте, заряджаєте теплом і силою!» — поділилися враженням.
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