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Підсилюєте один одного: відома пара розчулила сімейними світлинами

19:18 21 липня 2025
Родина Тимура та Інни Мірошниченків

Сімʼя телеведучого Тімура Мірошниченко та блогерки Інни Мірошниченко, які вперше за часів великої війни разом відпочивають, поділилася родинними світлинами. Відомо, що зараз пара разом з чотирма дітьми відпочиває на морі. Нагадаємо, рік тому Тімур та Інна прийняли у сімʼю другу дитину з дитячого будинку — дівчинку Ангеліну.

На своїй сторінці у соціальній мережі Інна виклала архівні фото, на яких разом з Тімуром у 2018 році. Майже таке саме фото вони зробили і зараз для порівняння.

«16.07.25 vs 01.02.18, — написала Інна. - З роками нічого не міняється. Майже».

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Пара стоїть, дивлячись в очі один одного закоханим поглядом. Нагадаємо, Тімур та Інна мають двоє рідних дітей.

Підписники поділилися враженнями від світлин та подякували парі за відвертість у почуттях.

«Прекрасні люди ззовні і зсередини, бажаю вам багато щастя і любові», — написали у відповідь.

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«З Тімуром вчилася в одному університеті, на рік старша, — згадала підписниця. — Пам’ятаю ще з тих часів своє захоплення його особистістю, голосом, дикцією і вмінням вести всі свята в університеті. Ви дуже підсилюєте один одного».

«Дуже красиві мама з татом, а малеча ваша нехай зростає здоровенька», — побажали родині.

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«Ви одні з тих, хто тримає віру в майбутнє, бо ви надихаєте, заряджаєте теплом і силою!» — поділилися враженням.

Раніше мережа відреагувала на сексуальні танці популярної акторки під час відпочинку з дітьми.

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