Підсилюєте один одного: відома пара розчулила сімейними світлинами

Сімʼя телеведучого Тімура Мірошниченко та блогерки Інни Мірошниченко, які вперше за часів великої війни разом відпочивають, поділилася родинними світлинами. Відомо, що зараз пара разом з чотирма дітьми відпочиває на морі. Нагадаємо, рік тому Тімур та Інна прийняли у сімʼю другу дитину з дитячого будинку — дівчинку Ангеліну.

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На своїй сторінці у соціальній мережі Інна виклала архівні фото, на яких разом з Тімуром у 2018 році. Майже таке саме фото вони зробили і зараз для порівняння.

«16.07.25 vs 01.02.18, — написала Інна. - З роками нічого не міняється. Майже».

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Пара стоїть, дивлячись в очі один одного закоханим поглядом. Нагадаємо, Тімур та Інна мають двоє рідних дітей.

Підписники поділилися враженнями від світлин та подякували парі за відвертість у почуттях.

«Прекрасні люди ззовні і зсередини, бажаю вам багато щастя і любові», — написали у відповідь.

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«З Тімуром вчилася в одному університеті, на рік старша, — згадала підписниця. — Пам’ятаю ще з тих часів своє захоплення його особистістю, голосом, дикцією і вмінням вести всі свята в університеті. Ви дуже підсилюєте один одного».

«Дуже красиві мама з татом, а малеча ваша нехай зростає здоровенька», — побажали родині.

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«Ви одні з тих, хто тримає віру в майбутнє, бо ви надихаєте, заряджаєте теплом і силою!» — поділилися враженням.

Раніше мережа відреагувала на сексуальні танці популярної акторки під час відпочинку з дітьми.

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