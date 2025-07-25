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Помер український тріумфатор Олімпійських ігор, який був одружений із олімпійською чемпіонкою (фото)
У віці 70 років помер славетний український легкоатлет, олімпійський чемпіон Віктор Бураков, повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України. Раніше не стало віцечемпіона Олімпійських ігор, легендарного футболіста Анатолія Конькова.
Уродженець Донеччини, заслужений майстер спорту Бураков завоював золоту медаль Олімпійських ігор-1980 у москві у складі збірної Радянського Союзу в естафеті 4×400 метрів (українець виграв з командою півфінальний забіг, але у фіналі не брав участі через травму).
Після завершення кар'єри Віктор Бураков працював директором спортивної школи та був тренером з легкої атлетики.
До речі, спортсмен був одружений зі знаменитою українською бігункою, олімпійською чемпіонкою Ігор-1980 в естафеті 4×400 метрів Тетяною Бураковою (у дівоцтві — Пророченко), яка померла в 2020 році у віці 67 років від раку.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер триразовий олімпійський чемпіон, який ніс радянський прапор на церемонії відкриття Ігор у Мюнхені.
Фото із соцмереж2924
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