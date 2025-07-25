Помер український тріумфатор Олімпійських ігор, який був одружений із олімпійською чемпіонкою (фото)

У віці 70 років помер славетний український легкоатлет, олімпійський чемпіон Віктор Бураков, повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України. Раніше не стало віцечемпіона Олімпійських ігор, легендарного футболіста Анатолія Конькова.

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Уродженець Донеччини, заслужений майстер спорту Бураков завоював золоту медаль Олімпійських ігор-1980 у москві у складі збірної Радянського Союзу в естафеті 4×400 метрів (українець виграв з командою півфінальний забіг, але у фіналі не брав участі через травму).

Після завершення кар'єри Віктор Бураков працював директором спортивної школи та був тренером з легкої атлетики.

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До речі, спортсмен був одружений зі знаменитою українською бігункою, олімпійською чемпіонкою Ігор-1980 в естафеті 4×400 метрів Тетяною Бураковою (у дівоцтві — Пророченко), яка померла в 2020 році у віці 67 років від раку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер триразовий олімпійський чемпіон, який ніс радянський прапор на церемонії відкриття Ігор у Мюнхені.

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