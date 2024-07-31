Розкішний торт за 10 хвилин без духовки від блогерки-красуні: нереальна смакота

Спекотньої пори зазвичай не дуже хочеться вмикати духовку навіть щоб потішити себе улюбленим тістечком чи тортом. Але ж і дні народження ніхто не скасовував! Залишається лише шукати розумний компроміс. І ним цілком може стати швидкий торт за рецептом української блогерки-красуні Аlina FooDee, основу якого складає добре відоме печиво савоярді (так, це його зазвичай використовують для приготування італійського десерту тірамісу).

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Єдине, що вимагатиме деяких зусиль від господині — це збивання вершків з цукром.

Зверніть увагу: вам потрібні найжирніші (33% і вище) вершки, які перед збиванням потрібно добре охолодити.

Повний перелік складників торту:

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печиво — 220 г

апельсиновий сік — 150−200 мл (для просочення печива)

вершки для збивання — 500 г

цукор — 2−4 ст.л. (за смаком)

ванільний цукор — 10 г

банан — 1 шт.

персик — 1 шт.

абрикоси — 3−4 шт.

ківі — 1 шт.

Приготування

Насамперед замочіть печиво у соку.

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Поріжте фрукти на шматочки.

Збийте вершки з цукром і ванільним цукром.

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Починайте збирати торт: нижнім шаром викладіть печиво, змастіть вершками і викладіть частину фруктів. Знову викладіть шар печива, але тепер частину бананів, що лишилася, змішайте з вершками і викладіть на печиво четвертим шаром. Розрівняйте і прикрасьте фруктами чи ягодами за бажанням.

Лайфхак: якщо фрукти чи ягоди тверді і щільні, їх можна викласти на торт відразу, але якщо соковиті, то краще зачекати повного просочення торту (тобто викласти на торт через 1−2 години).

Зверніть увагу також на інший цікавий суто літній десерт — персики на грилі. Їх зазвичай подають з легким кремом та смаженим мигдалем.

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