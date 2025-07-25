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На автошляхах України з'явився новий знак: що він радить водіям
Періодично на дорогах України з'являються нові дорожні знаки, в тому числі й достатньо рідкісні, як, прміром, «чорна крапка в трикутнику». Він попереджає про ділянку, де часто трапляються аварії. На іншому зображена вигнута стрілка поряд із «щитом» — він позначає острівець безпеки.
А видання mAuto розповідає про ще один тип дорожніх знаків, які все частіше можна бачити на дорогах: круглі із зеленою облямівкою та чорними цифрами на білому фонi.
Цей знак вказує на рекомендовану швидкість. Його зазвичай встановлюють в місцях, де потрібно бути особливо уважними: біля освітніх закладів, дитсадках, в житлових районах чи просто на складних ділянках дороги.
Варто зазначити, що цей знак носить рекомендаційний характер — за перевищення швидкості на ділянці, що ним позначена, водіїв не штрафують.
Нагадаємо, що в країнах ЄС на дорогах є знак, незвичний для українських водіїв. «Автівка з крильцями» попереджає про підтоплення ділянок дороги великою водою.
Фото з сайту autotheme.info224
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