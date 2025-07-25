Військовий «зливав» росіянам координати навчальних полігонів ЗСУ в Одеській області

Починаючи з кінця травня та протягом першого місяця літа росіяни завдали кілька ударів по українських полігонах — були жертви та постраждалі. Зокрема, удар Іскандера по Сумщині корегував дрон-розвідник противника. Але буває й так, що ворожі засоби ураження наводять зрадники.

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Так, в ДБР повідомляють, що після завершення досудового розслідування до суду скеровано обвинувальний акт стосовно військовослужбовця, який зливав дані фсб рф про дислокацію навчальних полігонів на Одещині.

Затриманий з початку 2025 року збирав інформацію та через знайомого за кордоном передавав дані для російської спецслужби, надаючи роз'яснення щодо координат та кількості військовослужбовців, які перебувають на полігоні. За кожну «наводку» він отримував по три тисячі гривень.

Фото ДБР

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Зрадника затримали у березні 2025 року, попередивши обстріл полігону з військовослужбовцями. Йому інкримінували державну зраду. Санкція статті — до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, що навесні цього року був затриманий військовий — інструктор Яворівського полігону, який працював одночасно і на фсб, і на гру. Перед ним було поставлене завдання з ліквідації командирів ЗСУ, які разом зі своїми підрозділами проходили бойову підготовку в місцевому навчальному центрі Сил оборони.

Фото ДБР

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