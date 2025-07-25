- 10:21 Зустріч Зеленського і путіна: що повідомили в Туреччині про саміт України і росії і чому кремль його затягує
- 09:54 Легендарна Вінус Вільямс зібралася заміж за красеня-актора, який молодший за неї на вісім років
- 09:29 Росіяни атакували Дніпро дронами і ракетами: в багатоповерхівці є загиблі
- 08:53 Майже три години під КАБами, балістикою і «Шахедами»: Харків зазнав масованої атаки рф
- 08:18 Скорпіонам сьогодні протипоказано заняття спортом, а Близнюкам треба звернути увагу на свій сон: гороскоп на 26 липня
- 25.07 22:26 Як їсти морозиво в ресторані: одне з правил багато хто порушує
- 25.07 21:59 Незвичайний салат для тих, хто береже фігуру: бюджетно і просто
- 25.07 21:29 Розкішна вечірка та нова пісня: Джей Ло вперше після розлучення відсвяткувала день народження
- 25.07 21:00 Зверніть особливу увагу на чистоту: як підготувати банки для консервування
- 25.07 20:34 Не встиг стати батьком: на Сумщині загинув еколог з Вінниччини
- 25.07 20:08 Освіжає та допомагає втратити вагу: готуємо швидкий екзотичний коктейль
- 25.07 19:41 В окупантів новий бронеавтомобіль: до чого тут Китай
Купівлю та повернення квитків на низку потягів «Укрзалізниці» потрібно буде підтверджувати у «Дії» (список)
Застосунок «Дія», завдяки якому віднедавно можна поміняти техпаспорт на автівку, буде задіяний в тестовій програмі «Укрзалізниці».
Так, в «УЗ» повідомляють, що задля запобігання зловживань під час придбання залізничних квитків на популярні напрямки вводять верифікацію пасажирів через «Дія.Підпис».
«З 1 серпня, аби купити чи повернути квитки на певні внутрішні поїзди, пасажири повинні верифікувати особу через» Дія. Підпис", — зазначили в «Укрзалізниці» та перерахували ці потяги:
- № 105/106 Одеса — Київ;
- № 91/92 Львів — Київ;
- № 29/30 Київ — Ужгород;
- № 12 Львів — Одеса;
- № 27/28 Київ — Чоп.
В компанії додали, що хоч придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне, нові правила не стосуватимуться рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців. Захисники і захисниці надалі можуть бронювати та купувати такі квитки через спеціальний сервіс «Укрзалізниці» та через Армія+.
Нагадаємо, що навесні цього року в «УЗ» стався масштабний технічний збій, який блокував, зокрема, онлайн-систему продажу квитків.
Фото зі сторінки «УЗ» у соцмережах115
Читайте нас у Facebook