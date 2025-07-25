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Суспільство та люди

Купівлю та повернення квитків на низку потягів «Укрзалізниці» потрібно буде підтверджувати у «Дії» (список)

14:06 25 липня 2025
«УЗ» впроваджує експеримент з верифікацією через «Дію». Фото зі сторінки «Укрзалізниці»

Застосунок «Дія», завдяки якому віднедавно можна поміняти техпаспорт на автівку, буде задіяний в тестовій програмі «Укрзалізниці».

Так, в «УЗ» повідомляють, що задля запобігання зловживань під час придбання залізничних квитків на популярні напрямки вводять верифікацію пасажирів через «Дія.Підпис».

«З 1 серпня, аби купити чи повернути квитки на певні внутрішні поїзди, пасажири повинні верифікувати особу через» Дія. Підпис", — зазначили в «Укрзалізниці» та перерахували ці потяги:

  • № 105/106 Одеса — Київ;
  • № 91/92 Львів — Київ;
  • № 29/30 Київ — Ужгород;
  • № 12 Львів — Одеса;
  • № 27/28 Київ — Чоп.

В компанії додали, що хоч придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне, нові правила не стосуватимуться рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців. Захисники і захисниці надалі можуть бронювати та купувати такі квитки через спеціальний сервіс «Укрзалізниці» та через Армія+.

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Нагадаємо, що навесні цього року в «УЗ» стався масштабний технічний збій, який блокував, зокрема, онлайн-систему продажу квитків.

Фото зі сторінки «УЗ» у соцмережах

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