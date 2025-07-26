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Виробництво не відновлюється: експерт про те, чи отримає Україна від Німеччини Taurus
Військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков заявив, що нині Німеччина проводить технічну перевірку крилатих ракет Taurus із метою продовження їх служби щонайменше до 2045 року. Але виробництво не відновлюється, а кількість наявних ракет обмежена.
«Є дані про укладення контракту на ретельну перевірку стану крилатих ракет Taurus. Мета цих робіт — підготувати ці ракети до продовження служби щонайменше до 2045 року. У зв'язку з цим слід провести повну технічну перевірку. На всі ці роботи уряд Німеччини витрачає значні кошти. Витрати на продовження експлуатації Taurus ще на 20 років перевищують вартість їхньої початкової закупівлі, навіть з урахуванням інфляції», — сказав Олег Катков.
Натомість замовлення на розробку нових ракет Taurus Neo, яке пропонував німецький оборонно-промисловий комплекс, так і не було здійснено, додав Катков. Й ознак того, що воно буде, поки немає.
«Тому дана перевірка не додає жодної додаткової надії щодо можливості передачі цих ракет Україні. Кількість наявних Taurus дуже обмежена. Про них говорять ще з 2023 року. І кожного разу повторюється одна й та сама інформація: Німеччина має їх дуже мало. Реальна кількість боєздатних ракет, за даними парламентського комітету Бундестагу з оборони станом на 2023 рік, була 150», — резюмував військовий експерт.
Нагадаємо, що нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін не буде постачати Україні крилаті ракети великої дальності Taurus.157
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