Справи кепські: Пісторіус поставив крапку у питанні постачання Україні ракет Taurus

У Німеччині вже деякий час точиться дискусія щодо постачання крилатих ракет Taurus, якої вимагав Київ. Колишній канцлер Олаф Шольц це відкинув, а нинішній канцлер Фрідріх Мерц не виключив. Тепер міністр оборони Борис Пісторіус однозначно відкинув сподівання Києва.

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За словами федерального міністра оборони, Німеччина не планує постачання крилатих ракет Taurus до України. У відповідь на відповідне запитання під час свого візиту до Києва міністр сказав: «Оскільки ви запитали мене, чи розглядаємо ми це, моя відповідь: ні». Україна давно вимагає постачання цієї зброї, дальність якої перевищує 500 кілометрів і може бути використана для атаки по цілях глибоко на території росії, пише видання N-tv.de.

Пісторіус на спільній пресконференції з Зеленським пообіцяв додаткові 1,9 мільярда євро військової допомоги. Якщо Бундестаг схвалить цю додаткову суму, сказав міністр, Німеччина надасть Україні загалом близько 9 мільярдів євро цього року.

Німеччина готова співфінансувати системи «далекого вогню», вироблені в Україні. І перші системи мають бути доступні найближчими місяцями, сказав міністр.

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«А по-друге, ми надамо кошти, щоб український уряд та українські Збройні Сили могли придбати обладнання в української оборонної промисловості, чиї потужності таким чином можна буде краще використовувати», — додав він.

Дебати щодо німецьких крилатих ракет Taurus тривають вже давно. У той час як попередній уряд за канцлера Олафа Шольца, міністром оборони якого також був Пісторіус, завжди виключав постачання цієї зброї, канцлер Фрідріх Мерц чітко висловився на їхню підтримку ще до вступу на посаду.

Через кілька тижнів після вступу на посаду наприкінці травня він заявив, що «більше не буде жодних обмежень щодо дальності» для зброї, що постачається Україні, що знову розпалило дебати щодо Taurus.

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Тим часом стало відомо про можливе перше застосування української балістичної ракети «Грім», яка може бити на сотні кілометрів.

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