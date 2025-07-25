Огірки на зиму зі свіжою цибулею від Лілії Цвіт: ароматні, хрусткі та дуже смачні

Кулінарка Лілія Цвіт, яка раніше поділилася рецептами смачних закусок з редиски, поділилася рецептом консервації огірків на зиму. Під час цієї консервації овочі закладаються в банки сирими, а потім заливаються гарячим маринадом. Цибуля надає закусці легкої солодкої нотки, що чудово доповнює смак огірків, але не перебиває його. Такий консервований салат не потребує пастеризації і чудово зберігається в прохолодному місці.

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Інгредієнти (1 порція):

Основні:

Огірок — 600 г

Цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.

Спеції:

Кріп, парасольки — 1 шт.

Зубки часнику — 2 шт.

Перець духмяний, горошок — 3 шт.

Лавровий лист — 1 шт.

Олія — 1 ст. л.

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Для маринаду:

Вода — 750 мл

Цукор — 75 г

Сіль кам'яна — 1 ст. л.

Оцет 9% - 75 мл

Спосіб приготування:

Підготовка інгредієнтів: Добре помийте огірки, обріжте кінчики та розріжте їх навпіл. Цибулю почистіть і наріжте тонкими півкільцями.

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Стерилізація банок: Промийте банки содою, а потім простерилізуйте їх над парою або в духовці при 120 °C протягом 10 хвилин. Кришки прокип’ятіть 5 хвилин.

Закладка овочів: На дно кожної банки покладіть кріп, почищений часник і лавровий лист. Потім чергуйте шари огірків і цибулі.

Приготування маринаду: У каструлі змішайте воду, сіль, цукор і оцет. Доведіть до кипіння, помішуючи, доки сіль і цукор повністю не розчиняться.

Заливка і стерилізація: Обережно залийте гарячий маринад у банки до самого верху. Накрийте стерильними кришками. Поставте банки в каструлю з теплою водою, доведіть до кипіння і стерилізуйте сім хвилин.

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Закрутка: Щільно закрутіть банки кришками. Залиште їх охолонути, не накриваючи.

Як писали «ФАКТИ», раніше адміністратор групи «Бабусині рецепти онлайн» у Facebook Галина поділилася рецептом маринованих корнішонів.

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