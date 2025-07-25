- 10:21 Зустріч Зеленського і путіна: що повідомили в Туреччині про саміт України і росії і чому кремль його затягує
- 09:54 Легендарна Вінус Вільямс зібралася заміж за красеня-актора, який молодший за неї на вісім років
- 09:29 Росіяни атакували Дніпро дронами і ракетами: в багатоповерхівці є загиблі
- 08:53 Майже три години під КАБами, балістикою і «Шахедами»: Харків зазнав масованої атаки рф
- 08:18 Скорпіонам сьогодні протипоказано заняття спортом, а Близнюкам треба звернути увагу на свій сон: гороскоп на 26 липня
- 25.07 22:26 Як їсти морозиво в ресторані: одне з правил багато хто порушує
- 25.07 21:59 Незвичайний салат для тих, хто береже фігуру: бюджетно і просто
- 25.07 21:29 Розкішна вечірка та нова пісня: Джей Ло вперше після розлучення відсвяткувала день народження
- 25.07 21:00 Зверніть особливу увагу на чистоту: як підготувати банки для консервування
- 25.07 20:34 Не встиг стати батьком: на Сумщині загинув еколог з Вінниччини
- 25.07 20:08 Освіжає та допомагає втратити вагу: готуємо швидкий екзотичний коктейль
- 25.07 19:41 В окупантів новий бронеавтомобіль: до чого тут Китай
Огірки на зиму зі свіжою цибулею від Лілії Цвіт: ароматні, хрусткі та дуже смачні
Кулінарка Лілія Цвіт, яка раніше поділилася рецептами смачних закусок з редиски, поділилася рецептом консервації огірків на зиму. Під час цієї консервації овочі закладаються в банки сирими, а потім заливаються гарячим маринадом. Цибуля надає закусці легкої солодкої нотки, що чудово доповнює смак огірків, але не перебиває його. Такий консервований салат не потребує пастеризації і чудово зберігається в прохолодному місці.
Інгредієнти (1 порція):
Основні:
Огірок — 600 г
Цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.
Спеції:
Кріп, парасольки — 1 шт.
Зубки часнику — 2 шт.
Перець духмяний, горошок — 3 шт.
Лавровий лист — 1 шт.
Олія — 1 ст. л.
Для маринаду:
Вода — 750 мл
Цукор — 75 г
Сіль кам'яна — 1 ст. л.
Оцет 9% - 75 мл
Спосіб приготування:
Підготовка інгредієнтів: Добре помийте огірки, обріжте кінчики та розріжте їх навпіл. Цибулю почистіть і наріжте тонкими півкільцями.
Стерилізація банок: Промийте банки содою, а потім простерилізуйте їх над парою або в духовці при 120 °C протягом 10 хвилин. Кришки прокип’ятіть 5 хвилин.
Закладка овочів: На дно кожної банки покладіть кріп, почищений часник і лавровий лист. Потім чергуйте шари огірків і цибулі.
Приготування маринаду: У каструлі змішайте воду, сіль, цукор і оцет. Доведіть до кипіння, помішуючи, доки сіль і цукор повністю не розчиняться.
Заливка і стерилізація: Обережно залийте гарячий маринад у банки до самого верху. Накрийте стерильними кришками. Поставте банки в каструлю з теплою водою, доведіть до кипіння і стерилізуйте сім хвилин.
Закрутка: Щільно закрутіть банки кришками. Залиште їх охолонути, не накриваючи.
Як писали «ФАКТИ», раніше адміністратор групи «Бабусині рецепти онлайн» у Facebook Галина поділилася рецептом маринованих корнішонів.122
Читайте нас у Facebook