Розкішна вечірка та нова пісня: Джей Ло вперше після розлучення відсвяткувала день народження

Дженніфер Лопес виповнилося 56 років. Зараз артистка перебуває в турне Up All Night, і вона відсвяткувала свій день народження 24 липня розкішною вечіркою в Туреччині. На честь свого особливого дня вона також випустила трек під назвою «BIRTHDAY», який починається словами: «Ім'я на торті, це мій день народження / Я зроблю цей відомий коктейль, це мій день народження». Що вона й зробила, пише Hola.

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Лопес опублікувала кілька відео зі своєї вечірки, на якій вона мала неймовірний вигляд. Співачка була одягнена у сріблясту сукню, яка підкреслювала її знамениті вигини, та, здавалося, чудово проводила час. Вона із задоволенням підспівувала своєму новому синглу.

Перед вечіркою співачка мала концерт в Анталії. Її наступний концерт відбудеться 25 липня у Варшаві, Польща.

Це перший день народження Джей Ло після її розлучення з Беном Аффлеком. Цьогорічне святкування разюче відрізняється від того, що було минулого року. Приблизно в цей час торік ходили чутки про можливе розлучення. Вони тоді щойно виставили на продаж свій особняк, який досі не змогли продати.

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Її 55-й день народження відсвяткували у Гемптонсі, штат Нью-Йорк, вечіркою у стилі Бріджертон, і Аффлека на святі не було.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Дженніфер Лопес отримала пропозицію руки та серця прямо під час концерту.

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