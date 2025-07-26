Єврокубкового суперника українського клубу «Партизан» суворо покарано УЄФА

Віцечемпіон Сербії «Партизан», який переміг «Олександрію» в гостьовому матчі кваліфікації Ліги конференцій (2:0), оштрафований УЄФА за огріхи в організації домашнього єврокубкового поєдинку проти кіпрського АЕКу в 1-му відбірному раунді Ліги Європи, повідомляє kurir.rs.

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Бєлградському клубу виписано штраф у розмірі 25 250 євро. Дисциплінарна комісія УЄФА зобов'язала «Партизан» заплатити 8000 євро за заблокований доступ до трибун, ще 12 750 євро буде перераховано до скарбниці УЄФА за запалювання смолоскипів і використання іншої піротехніки і нарешті в 4500 євро обійшлося сербам кидання вболівальниками з трибун запальничок, монет та інших предметів.

Нагадаємо, що «Партизан» поступився кіпріотам у серії післяматчевих пенальті — 5:6 (0:1 у гостях, 2:1 у додатковий час удома).

До речі, в листі УЄФА на адресу белградського клубу сказано, що у разі повторення заворушень «Партизан» можуть зобов'язати приймати суперників за порожніх трибун (як було у двох іграх з київським «Динамо» — 2:3 у 2017-му та 0:3 у 2024-му).

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Нагадаємо, що зустріч у відповідь «Партизана» та «Олександрії» (перед першим матчем у Катовіце українські футболісти відмовилися тиснути «друзям росії» руки перед виходом на поле) відбудеться на домашній арені белградців у четвер, 31 липня (початок — о 22:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що УЄФА виніс вердикт щодо скандального матчу Ліги націй за участю команди Мірчі Луческу.

Фото starsport. rs

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