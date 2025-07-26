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Що потрібно знати, купуючи одяг із вітрини: деякі нюанси вас здивують

22:28 26 липня 2025
як купувати одяг з вітрини

Якось одна моя знайома купила сукню з вітрини. Це була сукня її мрії — лавандового відтінку, зі спідницею-кльош та рукавами-ліхтариками. А головне — коштувала не захмарно. Покупку робила вона ввечері — перед закриттям магазину. А вранці виявила, що спереду сукня одного кольору, а ззаду іншого. Пояснювалося все просто: попереду воно… вицвіло на сонці. Повернути в магазин сукню виявилося непросто, адже купувала вона її у місті, де була проїздом.

Купувати одяг з вітрини магазину, куди зазвичай виставляються найтрендовіші моделі, ризиковано з кількох причин: одяг може бути пошкоджений шпильками, які використовуються для фіксації на манекені, а також піддаватися впливу пилу та сонячного світла. Забруднення ви можете відразу не помітити через специфічне освітлення в магазинах.

Тривале перебування на сонці може призвести до того, що вітрини вицвітають. Якщо ви все ж таки вирішили купити одяг з вітрини, уважно огляньте його на наявність дефектів. Купуйте при денному світлі, тоді ви можете виявити недоліки одразу.

Раніше Ольга Сметанська розповіла про новий тренд у використанні свічок, який багатьом точно сподобається.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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