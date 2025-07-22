Новий тренд у використанні свічок: багатьом він точно сподобається

Вечеря при свічках під зоряним небом — новий тренд, який стає дедалі популярнішим. Літо і рання осінь — ідеальний час для того, щоб втілити цю ідею в життя. Таку вечерю можна організувати в літній альтанці біля будинку або в саду. Постеліть на стіл льняну доріжку, використовуйте кольорові келихи, а свічки можуть бути, наприклад, у формі квітів - троянд або лілій.

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Атмосфера буде чарівною — ви це відчуєте. Вечеря при свічках під зоряним небом гідна пензля художника і рим поетів.

Спів цвіркунів у саду стане прекрасним «музичним» супроводом. І не важливо, скільки вам років — двадцять, тридцять, сорок, п'ятдесят… Важливо, щоб поруч була людина, яка оцінить вашу ідею, і ви зможете насолоджуватися моментом разом.

Вечеря має бути легкою: салат, тости, лимонад, вино… На десерт — фрукти, ягоди, пана-кота або морозиво. Прекрасна ідея і чаювання при свічках з ягідним пирогом.

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Цінуйте моменти життя — вони неповторні. Вчіть цьому своїх дітей. Коли вони виростуть, будуть вам безмежно вдячні.

Нагадаємо рецепт мангової пана-коти якраз до такого випадку.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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