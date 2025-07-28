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Зробіть такий розчин — і будете збирати огірки щодня до настання холодів

9:56 28 липня 2025
Біодобрива здатні продовжити період плодоношення у огірків. Фото&nbsp;— Pixabay

Городники, які вирощують на дачних ділянках огірки, використовують різноманітні добрива, аби продовжити сезон плодоношення. Це можуть бути як магазинна «хімія», так і підживлення з натуральних продуктів, наприклад, з молока, в яке додають кілька крапель йоду. Чи біодобрива.

Рецептом підживлення з біопрепаратом триходерма діляться автори maisternia-idei.com.ua. Для приготування добрива достатньо двох елементів — триходерми, яка захищає рослини від хвороб та виступає біостимулятором, та води.

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Так, столову ложку сухої триходеми розводять у 10 літрах води та настоюють 30−40 хвилин. Для посилення ефекту в суміш можна додати 5−6 склянок перегною.

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Під кожний кущик огірків виливають по літру добрива. Процедуру можна повторювати кожні 10 днів, починаючи з другої половини липня. Стверджується, що таке підживлення дозволить огіркам плодоносити до самих холодів.

Ще одним засобом, який здатен надати додаткових сил огіркам, є аспірин, який знижує ризик появи борошнистої роси та гнилі, стимулює зростання, активне цвітіння та збільшує кількість зав'язей.

Фото — Pixabay

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