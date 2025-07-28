- 09:43 На яких каналах сьогодні дивитись онлайн «Динамо» — «Хамрун Спартанс»: розклад трансляцій та прогноз на відбірний поєдинок Ліги чемпіонів
- 09:33 Нацполіція розслідує можливі зловживання аптек щодо ціноутворення на ліки
- 08:59 Звинувачення Олександра Грановського у впливі на КНДІСЕ, Вовка та Чауса не підтвердились: ухвала суду
- 08:54 Вночі ворог ударив по пологовому будинку та лікарні на Дніпропетровщині та виправній колонії на Запоріжжі: багато загиблих
- 08:18 Риби повинні проявити терпіння у стосунках, а Дівам варто бути наполегливими: гороскоп на 29 липня
- 28.07 22:28 Які деталі роблять одяг недовговічним: знання цих нюансів допоможе вам уникнути розчарувань
- 28.07 22:02 Шоколадна насолода: готується так швидко, що ви не повірите
- 28.07 21:32 У фаті та з новою піснею: Катерина Бужинська підірвала мережу
- 28.07 21:03 Є кілька трюків: як швидко та смачно заготовити хрін
- 28.07 20:44 «Те, як нарізані овочі, впливає на смак салату», — кулінарка Оксана Вознюк
- 28.07 20:34 Єдиний син у матері: на Харківщині поліг захисник з Рівненщини
- 28.07 20:06 Персики, консервовані половинками: рецепт, в якому не потрібна стерилізація
Зробіть такий розчин — і будете збирати огірки щодня до настання холодів
Городники, які вирощують на дачних ділянках огірки, використовують різноманітні добрива, аби продовжити сезон плодоношення. Це можуть бути як магазинна «хімія», так і підживлення з натуральних продуктів, наприклад, з молока, в яке додають кілька крапель йоду. Чи біодобрива.
Рецептом підживлення з біопрепаратом триходерма діляться автори maisternia-idei.com.ua. Для приготування добрива достатньо двох елементів — триходерми, яка захищає рослини від хвороб та виступає біостимулятором, та води.
Читайте також: Огірки подякують врожаєм: готуємо для них «ковдру» з кропиви
Так, столову ложку сухої триходеми розводять у 10 літрах води та настоюють 30−40 хвилин. Для посилення ефекту в суміш можна додати 5−6 склянок перегною.
Під кожний кущик огірків виливають по літру добрива. Процедуру можна повторювати кожні 10 днів, починаючи з другої половини липня. Стверджується, що таке підживлення дозволить огіркам плодоносити до самих холодів.
Ще одним засобом, який здатен надати додаткових сил огіркам, є аспірин, який знижує ризик появи борошнистої роси та гнилі, стимулює зростання, активне цвітіння та збільшує кількість зав'язей.
Фото — Pixabay252
Читайте нас у Facebook
В цьому Україна перша у світі: генерал США про те, що неможливо утримати територію лише за допомогою дронів
Овнам — «Маг», Левам — «Сила», а Близнюкам — «Колесо Фортуни»: Таро-прогноз та поради карт на 29 липня