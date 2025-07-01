Огірки подякують врожаєм: готуємо для них «ковдру» з кропиви

Досвідчені городники, які раніше розповіли, як приготувати натуральне добриво для огірків зі всього, що є під рукою, поділилися порадами, як замульчувати огірки кропивою.

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Кропива — це не просто рослина, а справжня зелена аптека, що приносить користь не лише людям, а й овочевим культурам, пише AgroMark.

Вона багата на корисні речовини:

• Макро- та мікроелементи: Кальцій (Ca), Калій (K), Залізо (Fe), Мідь (Cu), Цинк (Zn), Магній (Mg), Азот (N).

• Вітаміни: А і С.

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Саме тому мульча з кропиви має безліч переваг, і ваші огірки почуватимуться чудово! Щоб приготувати таку мульчу, просто зберіть пекуче листя та стебла кропиви і наріжте їх на невеликі частини — так буде зручніше використовувати. Потім розподіліть подрібнену кропиву по грядці з огірками.

Поступово розкладаючись під впливом вологи, сонця, вітру та мікроорганізмів, кропива віддаватиме огіркам усі свої цінні поживні речовини.

Крім того, мульча з кропиви:

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• Захищає ґрунт і корені рослин від пересихання.

• Запобігає появі слимаків та інших шкідників завдяки своїм пекучим властивостям.

• Покращує структуру та мінеральний склад ґрунту.

Раніше «ФАКТИ» писали, як правильно приготувати та застосовувати добриво з кропиви, а також про те, як правильно та ефективно використовувати кропиву на городі.

Фото: pixabay.com

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