Є кілька трюків: як швидко та смачно заготовити хрін

Домашній хрін має багато переваг. Проте слід нагадати, що його небажано вживати при підвищеній кислотності шлунка.

Свіжонатертий хрін, на відміну від магазинного, має більш насичений смак. Ви також можете бути впевнені, що він не містить консервантів чи штучних барвників, і ви можете приправити його на свій смак та смак вашої родини. Купуючи коріння хрону, переконайтеся, що воно тверде та міцне.

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З одного кілограма коріння получаться 3−4 невеликі банки тертого хрону.

Коріння хрону слід ретельно промити під проточною водою, потім дуже тонко очистити. Знову промити та висушити. Тепер найскладніше: натерти хрін, пише кулінарний сайт beszamel.

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Досвідчені домогосподарки рекомендують помістити очищене коріння хрону в миску з холодною водою або в морозильну камеру на годину. Але можна почати натирати одразу.

Також варто пам’ятати, що хрін швидко темніє під впливом кисню. Щоб запобігти цьому, налийте кілька столових ложок лимонного соку або яблучного оцту на дно миски, в якій ви будете натирати хрін, і одразу ж змішайте з ним хрін.

Натріть хрін на тертці з найдрібнішими отворами — чим дрібніше натирання, тим яскравіший смак. Хрін буде м’якшим, якщо після натирання перекласти суміш на сито та залити окропом. Після проціджування можна приправляти хрін.

Приправте хрін сіллю, дрібкою цукру та, залежно від вашого смаку, оцтом або лимонним соком.

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На ½ кг хрону вам знадобиться приблизно 2−3 столові ложки оцту або лимонного соку. Можна додати спиртовий оцет, але винний або яблучний оцет буде м’якшим і смачнішим. Якщо тертий хрін не був залитий окропом, додайте кілька столових ложок гарячої води, щоб трохи розрідити суміш.

Помістіть домашній хрін у стерилізовані банки та щільно закрийте. У холодильнику він може зберігатися до 4 тижнів.

Нагадаємо рецепт сирої аджики з хроном — ідеальної до м’яса і до плову.

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