Пікантні канапки з хроном: швидка великодня закуска «з характером»
Перед Великоднєм кулінари та фудблогери активно ділилися рецептами різноманітних страв, які можна подавати до святкового столу. Наприклад, авторка кулінарних книг Вікторія Попін розповіла, як приготувати великодній салат, який став традиційним в їхній родині. А співак Юлік розповів, як готує буженіну в медово-гірчичному соусі.
Не зайвими на святковому столі будуть й різноманітні канапки. Любителям «гостренького» ресурс «Шуба» пропонує рецепт канапок «з характером» — до інгредієнтів входить хрон, додаючи страві пікантність та гостроту.
Інгредієнти:
- Хліб житній — 4 скибочки;
- Яйця курячі — 2 шт.;
- Хрін — 30 г;
- Сметана (20%) — 1 ст. л.;
- Оселедець, філе — 80 г;
- Сіль, чорний мелений перець — за смаком;
- Зелень — 10 г.
Читайте також: Запечені овочі до великоднього столу: смачно, гарно, легко та швидко
Приготування:
- Яйця варити протягом 10 хвилин після закипання води, остудити холодній воді та почистити. Нарізати кружальцями.
- Хліб підсушити на пательні або у тостері до золотистої скоринки.
- Хрін почистити та натерти на дрібну тертку, змішати зі сметаною, додати сіль та перець.
- Змастити хліб масою з хріну, зверху викласти яйця та рибу. Прикрасити зеленню.
Раніше кулінарка Елла Іванова запропонувала приготувати для святкового столу м'ясні рогаликів у запашному соусі.
Ілюстративне фото Pixabay58
Читайте нас у Facebook