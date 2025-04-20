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Пікантні канапки з хроном: швидка великодня закуска «з характером»

10:21 20 квітня 2025
Рецепт бутербродів з оселедцем, хріном та яйцями. Фото Pixabay

Перед Великоднєм кулінари та фудблогери активно ділилися рецептами різноманітних страв, які можна подавати до святкового столу. Наприклад, авторка кулінарних книг Вікторія Попін розповіла, як приготувати великодній салат, який став традиційним в їхній родині. А співак Юлік розповів, як готує буженіну в медово-гірчичному соусі.

Не зайвими на святковому столі будуть й різноманітні канапки. Любителям «гостренького» ресурс «Шуба» пропонує рецепт канапок «з характером» — до інгредієнтів входить хрон, додаючи страві пікантність та гостроту.

Інгредієнти:

  • Хліб житній — 4 скибочки;
  • Яйця курячі — 2 шт.;
  • Хрін — 30 г;
  • Сметана (20%) — 1 ст. л.;
  • Оселедець, філе — 80 г;
  • Сіль, чорний мелений перець — за смаком;
  • Зелень — 10 г.

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Приготування:

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  • Яйця варити протягом 10 хвилин після закипання води, остудити холодній воді та почистити. Нарізати кружальцями.
  • Хліб підсушити на пательні або у тостері до золотистої скоринки.
  • Хрін почистити та натерти на дрібну тертку, змішати зі сметаною, додати сіль та перець.
  • Змастити хліб масою з хріну, зверху викласти яйця та рибу. Прикрасити зеленню.

Раніше кулінарка Елла Іванова запропонувала приготувати для святкового столу м'ясні рогаликів у запашному соусі.

Ілюстративне фото Pixabay

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