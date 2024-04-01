Буряк з хроном до великоднього обіду: родині точно сподобається

Хрін для цієї страви можна легко купити в будь-якому продуктовому магазині. Приготування не забирає багато часу, а смак виходить неперевершений. Солодкі та гострі нотки ідеально збалансовані, пише pysznosci.pl

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти:

50 г тертого хрону

3 буряки

РЕКЛАМА

20 г цукрової пудри

30 мл лимонного соку

смажене насіння кропу — до смаку

РЕКЛАМА

сіль та перець — до смаку

Спосіб приготування

РЕКЛАМА

Відварити буряк до м'якості, дати охолонути. Натерти на дрібній тертці або подрібнити за допомогою кухонного комбайна. Додати до буряка пудру, лимонний сік і спеції. Перемішати й додати хрін. Знову перемішати. Перекласти в банку і поставити в холодильник.

Раніше відомий композитор Геннадій Татарченко розповів, як приготувати салат вітамінний з бурячком та оливками.

64

Читайте нас у Facebook