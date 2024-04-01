39.04 / 39.55 42.20 / 42.90
Київ: +12
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Буряк з хроном до великоднього обіду: родині точно сподобається

20:17 3 квітня 2024
буряк з хроном

Хрін для цієї страви можна легко купити в будь-якому продуктовому магазині. Приготування не забирає багато часу, а смак виходить неперевершений. Солодкі та гострі нотки ідеально збалансовані, пише pysznosci.pl

Інгредієнти:

50 г тертого хрону

3 буряки

РЕКЛАМА

20 г цукрової пудри

30 мл лимонного соку

смажене насіння кропу — до смаку

РЕКЛАМА

сіль та перець — до смаку

Спосіб приготування

РЕКЛАМА

Відварити буряк до м'якості, дати охолонути. Натерти на дрібній тертці або подрібнити за допомогою кухонного комбайна. Додати до буряка пудру, лимонний сік і спеції. Перемішати й додати хрін. Знову перемішати. Перекласти в банку і поставити в холодильник.

Раніше відомий композитор Геннадій Татарченко розповів, як приготувати салат вітамінний з бурячком та оливками.

Читайте також: Які овочі обов’язково варто їсти навесні, щоби бути здоровим

64

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Потап

В мережі повідомили про смерть Потапа: що трапилось

картопля

Рятуємо картоплю від жука «секретним» засобом: кидайте його у кожну лунку під час посадки

Миття газової плити

Як легко відмити решітку газової плити чи духовку від жиру, гару та кіптяви: 3 простих способи

пісний салат

Просто ідеальний: цей салат можна готувати в піст, на свято й на кожен день

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту