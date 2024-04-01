Буряк з хроном до великоднього обіду: родині точно сподобається
Хрін для цієї страви можна легко купити в будь-якому продуктовому магазині. Приготування не забирає багато часу, а смак виходить неперевершений. Солодкі та гострі нотки ідеально збалансовані, пише pysznosci.pl
Інгредієнти:
50 г тертого хрону
3 буряки
20 г цукрової пудри
30 мл лимонного соку
смажене насіння кропу — до смаку
сіль та перець — до смаку
Спосіб приготування
Відварити буряк до м'якості, дати охолонути. Натерти на дрібній тертці або подрібнити за допомогою кухонного комбайна. Додати до буряка пудру, лимонний сік і спеції. Перемішати й додати хрін. Знову перемішати. Перекласти в банку і поставити в холодильник.
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