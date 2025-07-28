Відкритий банкінг запрацює вже з серпня: що це означає для українців

У червні Національний банк України (НБУ) оголосив про офіційне впровадження принципу відкритого банкінгу з 1 серпня 2025 року. Цього тижня НБУ схвалив постанову, яка підтверджує цей факт, хоча деякі положення набудуть чинності лише наступного року.

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Що таке відкритий банкінг?

Відкритий банкінг дозволяє клієнтам надавати доступ до своїх банківських рахунків стороннім постачальникам послуг. Це означає, що ви зможете користуватися застосунками, які можуть здійснювати платежі або показувати ваші рахунки з різних банків в єдиному інтерфейсі.

НБУ зазначає, що нове положення встановлює єдині вимоги до обміну даними між банками та третіми сторонами. Це прокладає шлях для впровадження інноваційних цифрових фінансових сервісів в Україні.

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Технічні вимоги та етапи впровадження

Згідно з Положенням, банки будуть зобов'язані надавати такі сервіси через API (інтерфейс програмування застосунків), які відповідатимуть єдиному технічному стандарту.

Основні положення постанови:

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• Архітектура системи: Визначено архітектуру системи відкритого банкінгу, що включає банки, третіх постачальників послуг та НБУ як регулятора.

• Правила підключення: Затверджено єдині правила підключення до API та обміну інформацією.

• Етапи впровадження: Передбачено поетапне впровадження відкритого банкінгу з 2025 по 2027 рік.

• Безпека даних: Розроблено вимоги до інформаційної безпеки та захисту персональних даних.

Як це вплине на ринок?

Для користувачів: Нові правила дозволять українцям легше підключати фінтех-сервіси до своїх рахунків, порівнювати банківські продукти, здійснювати перекази без входу в інтернет-банкінг та багато іншого.

Для бізнесу: Це відкриває нові можливості для розробки інноваційних фінансових додатків.

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Для банків: Це створює виклик в умовах зростаючої конкуренції, вимагаючи адаптації до нових стандартів та пропонування більш конкурентоспроможних послуг.

Наступні кроки

Постанова набуває чинності з 1 серпня 2025 року. Протягом наступних 18 місяців НБУ має затвердити технічну специфікацію API, після чого банки поступово почнуть її впроваджувати. Очікується, що до 2027 року відкритий банкінг запрацює в Україні повноцінно.

Нагадаємо, на думку деяких фахівців, намір уряду надати податківцям доступ до банківських рахунків та сейфів громадян призведе до того, що в Україні не буде дотримуватися принцип щодо захисту банківської таємниці та персональних даних громадян.

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