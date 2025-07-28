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Стиль життя

Які деталі роблять одяг недовговічним: знання цих нюансів допоможе вам уникнути розчарувань

22:28 28 липня 2025
Деталі на манжеті одягу. Фото Ольги Сметанської

Що частіше ви оновлюватимете гардероб, то вигідніше це виробникам. Деякі деталі в одязі вже в магазині свідчать про те, що він не прослужить довго.

По-перше, білі манжети та комірці не можуть претендувати на вічність. Як би ви не були обережні, вони згодом втратить свій первісний вигляд.

По-друге, варто звернути увагу на фурнітуру. Наприклад, у мене є пальто, в декорі якого не менш як двадцять ґудзиків. Ще при покупці я розуміла, що варто одному відірватися і загубитися — і пальто втратить свій вигляд. А з іншими ґудзиками воно не матиме гарного вигляду. Саме тому, купивши річ, що мені сподобалася, я насамперед закріпила ґудзики.

Взагалі, що більше фурнітури, то більша ймовірність того, що річ вийде з моди, а фурнітура — з ладу. Наприклад, у мене були чоботи із заклепками. На одному чоботі заклепка відпала. Знайти аналогічну не вдалося. Чоботи втратили колишній вигляд.

Будьте практичні у покупках. Це дозволить вам заощадити гроші.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, чому важливо знатися на брендах при купівлі одягу та аксесуарів.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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