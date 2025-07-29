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У півтора рази вище, ніж в середньому по країні: у якому регіоні отримують найвищу в Україні пенсію
У той час як деякі українські пенсіонери готуються отримувати у серпні надбавки від 450 до 3100 гривень, деякі з них вже отримують близько 9000 гривень середньої пенсії. Ця виплата майже у 1,5 раза вища за середню пенсію по Україні у 6410 гривень на 1 липня поточного року.
Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України. За її даними, залежно від області середня пенсійна виплата в Україні коливається між 4967 та 8858 гривнями.
Серед регіонів з найбільшими пенсійними виплатами, крім столиці, також промислові регіони: Донецька область — понад 7300 грн, Луганська область — близько 7200 грн та Дніпропетровська область — понад 6800 грн. Найнижчі ж виплати отримують пенсіонери в Тернопільській (4967 гривень), Чернівецькій (5136 гривень) та Закарпатській (5211 гривень) областях.
Підвищені середні пенсії у Києві та промислових регіонах пояснюються в середньому вищими заробітними платами, з яких сплачуються підвищені соціальні внески до Пенсійного фонду України.
Загалом за статистикою середню пенсію до 3000 гривень отримують 380 тисяч українців, до 4000 гривень — 3 млн 278 тис., до 5000 гривень — 2 млн 101 тис., до 10 тисяч — 2,98 млн та понад 10 тисяч — 1 млн 519 тис.
Водночас у серпні частина українських пенсіонерів ризикує втратити свої пенсійні виплати.158
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