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Суспільство та люди

Киян попередили про можливі перевірки документів та обмеження у пересуванні: що відбувається

10:48 29 липня 2025
СБУ та поліція проводять масштабні заходи щодо безпеки у Києві

У Києві, який напередодні зазнав нападу ворога, Служба безпеки України та Національна поліція проводять безпекові заходи у Деснянському районі. Про це повідомили у ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

«Служба безпеки та Національна поліція спільно з іншими підрозділами Сил оборони України проводять планові безпекові заходи на території Деснянського району Києва. Основною метою відпрацювань є перевірка антитерористичного (контрдиверсійного) захисту місць масового перебування людей», — йдеться у повідомленні.

Під час безпекових заходів правоохоронці:

- проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;
- здійснюють перевірку громадян, які перебувають на відповідній місцевості;
- вивчатимуть стан антитерористичної (контрдиверсійної) захищеності місцевих споруд.

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«Відпрацювання відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту. СБУ закликає людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців. Крім цього, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години. Наголошуємо, що у своїй діяльності Служба безпеки дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», СБУ затримала агента спецслужби білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

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