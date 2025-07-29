41.40 / 41.93 48.16 / 48.83
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Стиль життя

Що подарувати босові на день народження: також важливо знати, які подарунки недоречні

22:27 29 липня 2025
Турка у подарунок

Щоб вибрати оптимальний подарунок босу, потрібно враховувати його або її інтереси та вподобання. Ось кілька ідей для подарунків. Це може бути книга, за тематикою, пов'язана з роботою або хобі — наприклад, футболом або гірськолижним спортом. Можливо, він або вона щось колекціонує — тоді ідеальним подарунком буде книга на цю тему. Прекрасний подарунок — вишукана кава або чай. Їх можна дарувати в наборі з чашкою або блюдцем. Якщо даруєте каву, можна вручити і красиву турку.

Уникайте занадто особистих подарунків — наприклад, парфумів. Не варто дарувати запонки, краватку чоловікові-босу, а жінці-босу — браслет на ногу або м'яку іграшку в якості підвіски на сумку. Адже ваші смаки можуть не збігатися.

Не даруйте цукерки тим, хто їх не їсть. Не даруйте громіздких подарунків — наприклад, вазу на підлогу.

Подарунок босові має бути символічним. Він не повинен бути занадто дорогим. Найкращий подарунок — той, який дарує позитивні емоції.

РЕКЛАМА

Перш ніж дарувати подарунок, врахуйте всі ці нюанси.

Нагадаємо про золоте правило вибору подарунка для дорогої вам людини.

Фото з альбому Ольги Сметанської

РЕКЛАМА

112

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Оператор дронів

В цьому Україна перша у світі: генерал США про те, що неможливо утримати територію лише за допомогою дронів

Ірина Білик

Історичне фото: Ірина Білик заінтригувала мережу

путін

путін і фсб на тлі війни почали репресії проти російської еліти: що відбувається

Катерина Бужинська

У фаті та з новою піснею: Катерина Бужинська підірвала мережу

Наступний матеріал
Новини партнерів