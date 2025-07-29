Що подарувати босові на день народження: також важливо знати, які подарунки недоречні

Щоб вибрати оптимальний подарунок босу, потрібно враховувати його або її інтереси та вподобання. Ось кілька ідей для подарунків. Це може бути книга, за тематикою, пов'язана з роботою або хобі — наприклад, футболом або гірськолижним спортом. Можливо, він або вона щось колекціонує — тоді ідеальним подарунком буде книга на цю тему. Прекрасний подарунок — вишукана кава або чай. Їх можна дарувати в наборі з чашкою або блюдцем. Якщо даруєте каву, можна вручити і красиву турку.

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Уникайте занадто особистих подарунків — наприклад, парфумів. Не варто дарувати запонки, краватку чоловікові-босу, а жінці-босу — браслет на ногу або м'яку іграшку в якості підвіски на сумку. Адже ваші смаки можуть не збігатися.

Не даруйте цукерки тим, хто їх не їсть. Не даруйте громіздких подарунків — наприклад, вазу на підлогу.

Подарунок босові має бути символічним. Він не повинен бути занадто дорогим. Найкращий подарунок — той, який дарує позитивні емоції.

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Перш ніж дарувати подарунок, врахуйте всі ці нюанси.

Нагадаємо про золоте правило вибору подарунка для дорогої вам людини.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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